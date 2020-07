Ovo je bizarna katastrofa SDP-a i vrijeme je za Berinu ostavku...

Katastrofalan rezultat praktički u svim izbornim jedinicama skupo je stajao SDP i Davora Bernardića. "Da sam na njegovom mjestu, dao bih ostavku još danas do ponoći", rekao nam je jedan od najvažnijih ljudi u državi

<p>Nema tu previše mudrosti: <strong>SDP</strong> je napravio jedan od najgorih izbornih rezultata ikada i sad je ključno pitanje tko će naslijediti <strong>Davora Bernardića</strong>. Nije možda fer sada (dok je podu, bez zraka) udariti po njemu, pa se unaprijed ispričavamo onima koji vjeruju u fair-play, ali sasvim je nužno reći da je Bernardićeva karijera šefa SDP-a konačno došla do kraja. I to na najgori mogući način. U katastrofi. </p><p>SDP je toliko loš da je lista stranke Možemo!, prema izlaznim anketama, prva u 1. izbornoj jedinici, dakle centru Zagreba. Čekajte, SDP tu nije čak ni drugi. To je <strong>Plenković i HDZ</strong>. Lista kojoj je Bero bio na čelu pala je na treće mjesto. Barem prema izlaznim anketama koji vrijede dok pišemo ovaj pogrebnički tekst o šefu SDP-a i njegovoj izbornoj strategiji.</p><p>Ovo za <strong>Zagreb</strong> nezabilježeno je od 1995. Od onog vremena dok su <strong>Tuđman i Račan</strong> hodali zemljom i Zagrebom. Naravno, Berina ekipa pokušat će veći dio odgovornosti za zagrebački potop prebaciti na <strong>Gordana Marasa</strong>. Mogu i tako, ali nije bidni Maras krojio liste.</p><p>- Da sam na mjestu gospodina Bernardića dao bih ostavku još danas do ponoći - rekao je novinarima 24sata jedan od najvažnijih ljudi u državi odmah nakon objavljivanja rezultata izlaznih anketa. Točno tako.</p><p>Bivši šef SDP-a, Bernardićev prethodnik, predsjednik države <strong>Zoran Milanović</strong> to je uradio odmah nakon gubitka izbora 2016. U partiji već danima vrije, a u izbornoj noći, u toj depresivnoj sparnoj srpanjskoj večeri na Ibleru, vade se noževi. Glava je na panju. Ideja da će Beru od čišćenja iz fotelje šefa, nakon izbornog poraza, spasiti njegova vojska s izbornih lista nije tako izvjesna. Zašto? Malo ih je ušlo u Sabor. Nemaju mu razlog vraćati uslugu. Ipak, ne treba isključiti podizanje bedema ljubavi oko Bernardića koji će ga štititi onih pola godine, koliko treba najduže čekati do stranačkog kongresa kad se svode izborni računi. Ako to tako bude SDP će se, vrlo vjerojatno, opasno nagnuti. Gotovo do raspada. I točke s koje više neće biti povratka. A Berin intimus, partijski dinosauru <strong>Zlatko Komadina</strong>, dva sata nakon objave izlaznih anketa samo kaže: Bernardić razmišlja o ostavci. </p><p>A ono važnije: Bero nije gurnuo lijevu koaliciju u neki podnošljivi izborni poraz. Uvalio ih je bizarnu katastrofu koju nije predvidjela ni jedna anketna agencija. Ali to o agencijama sad je neka druga priča. </p><p>Dakle, tko je osoba koja može dignuti stranku i preuzeti je od čovjeka koji je u stranci od 18 godine i koji je sve o politici naučio od jedne osobe, <strong>Milana Bandića</strong>. </p><p>Prva se, s izjavama o micanju Bernardića javila <strong>Biljana Borzan</strong>. Ambiciozna dama iz <strong>Osijeka</strong> napravila je dobar posao za sebe u Europskom parlamentu. Za stranku, pogotovo u Osijeku, ništa posebno. <strong>Zvonimir Mršić</strong>, bivši šef Podravke, već je nekoliko puta dobivao ponude za više i visoke partijske funkcije, ali mu se baš nije dalo. Gotovo sigurno će netko opet izvući <strong>Tonina Piculu</strong> koji bi, prema njegovom ranijim izjavama, središnjicu stranke i ured predsjednika najradije prebacio u <strong>Bruxelles</strong>. I tako dalje….Posao izbora novog šefa bit će filigranski posao. Biračima HDZ-a, očito, manje je važno tko je šef. Pa tako i glasaju. Za stranku. SDP-u, s druge strane, treba lider za kojeg će se vezati glasači. Bero, svakako, nije bio taj. Zato Plenkoviću njegovi pjevaju Nadalinu, a Bernardića brani Zlatko Komadina s izjavom da, eto, nakon svega razmišlja o ostavci. Ajd', Bero, požuri…</p>