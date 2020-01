Ovo je čarobna priča koja će vam izmamiti osmjeh na lice

Naime, Emmezeta je ususret Božiću organizirala predivnu humanitarnu akciju „Vjeruj u čaroliju“ u koju su se uključili zaista mnogi, od velikih tvrtki koje su ustupile oglasni prostor do brojnih poznatih lica. U Emmezeta centrima u prodaji su bila dostupna Čarobna krila, a puni iznos od prodaje svakih bilo je namijenjen za humanitarne svrhe. Osim toga, u Emmezeta centrima bili su postavljeni i Čarobni zidovi ispred kojih su se svi posjetitelji mogli fotografirati, a za one koju su fotografiju objavili na društvenim mrežama uz #vjerujučaroliju, Emmezeta je donirala jednu kunu. Sve to rezultiralo je velikim iznosom i predivnom pričom. Naime, prikupljeno je čak 63 tisuće kuna. Donacija je stigla u prave ruke, u Dječji dom Maestral u Splitu i Kaštelima.

Foto: Emmezeta

„Zahvaljujemo na organizaciji prelijepe humanitarne akcije „Vjeruj u čaroliju“. Svaka donacija nam je važna jer uz pomoć donacija možemo našoj djeci pružiti više od same svakodnevne brige i osnovnih potrepština koje su nam osigurane od nadležnog Ministarstva. Ove 63 tisuće kuna ćemo uložiti u preuređenje odjela beba kako bi prostor u kojem žive naša djeca u dobi od rođenja do treće godine bio primjereniji svakodnevnoj brizi i njezi naših mališa. Također planiramo urediti i prostor za igru naših najmanjih. Jako nam je važno da djeca, unatoč okolnostima u kojima žive, budu sretna i zadovoljna, a tome svakako doprinosi i lijepi i ugodan prostor za život“, kazala je ravnateljica Dječjeg doma Maestral, prof. psiholog Jelena Burazin.

Emmezeta je još jednom ispričala čarobnu priču i pokazala kako su dobra djela najljepši poklon koji možemo pokloniti, posebno onima kojima su najpotrebnija.

Foto: Emmezeta

Tema: Promo sadržaj