Nakon \u0161to je \u010dovjek podijelio pri\u010du s javno\u0161\u0107u i pomogao uplakanom dje\u010daku, Dnevni avaz otkrio je i tko je dje\u010dak.

A on \u0161to se, zapravo, dogodilo.

'Nai\u0161ao je kombi, rekli su mi da sve istresem u vre\u0107icu'

- Ja sam prekju\u010der prodavao kupine i nai\u0161ao je kombi u kojem su bila dva \u010dovjeka. Stali su i pitali me koliko ko\u0161taju kupine, na \u0161to\u00a0sam im ja rekao da ko\u0161taju deset maraka. Tra\u017eili su od mene da im kupine istresem u vre\u0107icu, \u0161to sam ja i u\u010dinio. Nakon toga oni su samo oti\u0161li. Ja sam po\u010deo plakati, a nakon mo\u017eda deset minuta pojavio \u010dovjek se koji mi je pomogao.

Taj \u010dovjek, Selmir \u0160ljivi\u0107, poku\u0161avao je utje\u0161iti uplakanog Zuhdiju.

- Vidio sam da dijete pla\u010de. Lijevom ru\u010dicom\u00a0pokrio je uplakane o\u010di, a u desnoj je dr\u017eao kantice s\u00a0kupinama. Glava mu je bila pognuta. Ruke su mu se tresle. Pri\u0161ao sam mu, dje\u010dak je jecao. Rekao sam mu da se ne brine, da mu ne\u0107u nauditi. Dje\u010dak mi je ponudio kupine, rekao sam mu da ja to ne \u017eelim, samo \u017eelim da on vi\u0161e ne pla\u010de. Onda sam se sjetio da u autu imam jo\u0161 neki sok i keks, dao sam mu i to. Na pitanje tko mu je otac, rekao je da ga svi zovu Bekrija, to mu je nadimak po kojem ga svi znaju. Za majku je rekao da je non-stop kod doktora\u00a0i da je veoma bolesna. Rekao mi je pognute glave da ih je \u010detvero djece u ku\u0107i i da im roditelji ne rade - pojasnio je \u0160ljivi\u0107 koji je ve\u0107 najavio da \u0107e pomo\u0107i obitelji dje\u010daka, a kojoj su se ve\u0107 javili mnogi drugi.

- \u017delim se zahvaliti gospodinu \u0160ljivi\u0107u, ali i ostalima koji su se ovako potrudili za moje dijete. Hvala Bogu pa jo\u0161 ima tako dobrih ljudi koji mogu spaziti nekoga u nevolji. Non-stop se ljudi javljaju, \u017eele pomo\u0107i, \u010dak su nam i dolazili ku\u0107i i pitali \u0161to\u00a0nam treba - otkrila je majka dje\u010daka Senada Ali\u0107.

Zuhdiji je, pak, pomo\u0107 ponudila i jedna u\u010diteljica.

- Javila mi se\u00a0i rekla da su joj mnogi ljudi tra\u017eili na\u0161 broj telefona, ona im je dala jer \u017eeli da nam se pomogne.