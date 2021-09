Napetosti između Srbije i Kosova rastu neprestano već drugi tjedan. Srbi s tog područja prosvjeduju nezadovoljni odlukom kosovskih vlasti o zamjeni registarskih pločica na vozilima kada se ulazi u državu, iako Srbija provodi iste mjere već devet godina. Odnosi među dvije države su se zaoštrili.

- Iskustvo svega što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije upozorava nas da trebamo biti jako oprezni - kazao je Žarko Korać, bivši potpredsjednik srbijanske vlade u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

- Nikada ne bih mogao reći da je to sve jedna politička igra koja će se završiti nekakvim kompromisom. Jedan dio Srba s Kosova spava na graničnim prijelazima pod šatorima. Prijelazi su blokirani kamionima i drugim vozilima. Prisutan je umor kod tih ljudi. S druge strane, tu su i specijalne jedinice kosovske policije, koje se vjerojatno smjenjuju. I kod njih je vjerojatno prisutan umor - istaknuo je Korać i dodao da se prije pet godina u Bruxellesu razgovaralo o registarskim tablicama.

'Paradoks je da je ovu krizu proizveo sam Vučić'

Aleksandar Vučić je potpisao da je to jedno privremeno rješenje, da vozila s Kosova ne mogu kroz Srbiju prolaziti sa svojim tablicama, već moraju imati te privremene tablice Srbije, napominje Korać.

- Potpisao je da će nakon pet godina doći do sporazuma. A pet godina je isteklo. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je da je jedino rješenje da se vozilima iz Srbije počnu stavljati privremene tablice ili da vozila i jedne i druge države mogu slobodno prolaziti bez ikakvih graničnih formalnosti. Paradoks je da je ovu krizu proizveo sam Vučić. On je to vješto okrenuo i rekao da Kosovo nije provelo druge odredbe bruxelleskog sporazuma. To je točno, ali stvarno ne vidim nijedan razlog zašto se ovo ne bi moglo riješiti na najjednostavniji mogući način, a to je da vozilo s kosovskim tablicama prolazi kroz Srbiju. U nekom drugom univerzumu, gdje su racionalni ljudi, Srbija bi od toga imala koristi. Mnoga vozila s Kosova samo prolaze kroz Srbiju jer Kosovo ima mnogo radnika koji rade u zapadnoj Europi. Oni bi kupovali gorivo, plaćali putarinu, neku ekonomsku malu korist Srbija bi sigurno imala - rekao je.

'Ovo je dugoročno opasna igra'

- Centralni problem je Vučić, koji se na trećem prostoru pojavljuje kao zaštitnik ugroženih Srba. Naravno, ne ograđuje se od Milorada Dodika, nijednom riječju. U Crnoj Gori, preko srpske pravoslavne crkve otvorila se ogromna kriza. A sada se pojavljuje i Kosovo. Interesira me kada će Vučić prestati proizvoditi krize, koje njega trebaju pokazati kao nekakvog lidera Srba, makar u ovim okolnim područjima. Ovo je dugoročno jedna vrlo opasna igra. Ona se tiče toga, da njega žele ustoličiti, što on i sam isto želi, kao nekakvog lidera nekog imaginarnog "srpskog sveta" koje je potpuno nejasno što bi zapravo predstavljalo. Jasno je da proizvodnjom kriza u susjedstvu ili podrškom tim krizama, on žele sebe promovirati kao velikog zaštitnika i lidera Srba. Pod drugim okolnostima, u drugom vremenu, moram reći da me donekle podsjeća na Slobodana Miloševića - objasnio je Korać.

Korać je dodao da je ruski veleposlanik bio na granici s Kosovom.



- To je evidentan skandal. Nije bio niti jedan drugi neki veleposlanik neke druge države ondje. To je uz izjave ruskog ministra vanjskih poslova jako velika potpora Vučiću. Oni govore neprekidno da je ovu krizu proizvelo Kosovo. Da nema kriza, teško da bi Rusija bila prisutna u regiji, a prije svega u Srbiji. Ako ga već sama nije proizvela, Rusija potiče sukob. Ponašanje Rusije u ovom slučaju je jasno i javno. Oni kažu: krizu je napravilo Kosovo, a sve jedinice se moraju povući, rekao je Korać i pita se zašto je onda Vučić prije pet godina potpisao u okviru jednog dijela bruxelleskog sporazuma to o tablicama, ako nije namjeravao ispuniti sporazum - rekao je.

Smatra da s postojećom strankom na vlasti u Srbiji nema budućnosti.



- Imamo čovjeka koji se postepeno otvoreno vraća na onu politiku koju je 10 godina zastupao. On je bio vrlo aktivni član Srpske radikalne stranke i generalni sekretar te stranke. Sve češće govori o ugroženosti srpskog naroda. Dakle, po njemu je srpski narod ugrožen u BiH, Crnoj Gori, na sjeveru Kosova - izjavio je.

'Sintagma 'srpski svijet' ima političku, agresivnu dimenziju'

Ivo Lučić iz Hrvatskog instituta za povijest je objasnio da je 'srpski svijet' sintagma poznata iz 19. stoljeća. Radi se o nekom kulturnom, duhovnom povezivanju pripadnika jednog naroda, nacije.



- To nije nešto što je novo u svijetu. Postoji i francuski svijet, britanski, turski. Kad se radi o nekom kulturnom povezivanju, duhovnom, jezičnom onda to i nije ništa problematično. To je sasvim opravdano. Međutim ovdje je Vulin dao jednu političku dimenziju, čak vrlo agresivnu. Rekao je da se radi o objedinjavanju srpskih zemalja, odnosno o tome da će svi Srbi ponovno živjeti u jednoj državi. Govorio je o povezivanju Srba i da je proces ujedinjenja počeo i da ga više nitko ne može zaustaviti. Naravno, to je adresirao na Vučića, da je on na čelu toga procesa - rekao je Lučić.

Istaknuo je da se poslije Vulinovih izjava Vučić nije od toga ogradio, već je dobio atraktivniju poziciju u Vučićevoj vladi.

- Priča o "srpskom svijetu" nakon svega što smo prošli devedesetih godina, uvijek zvuči zlokobno, što god da netko pod tim misli, dodao je i naglašava da Hrvatska nema straha od toga. Mi smo taj problem koji smo imali sa "srpskim svijetom" efikasno riješili. Danas smo u situaciji da nam to može malo smetati, može nas malo provocirati, može nas podsjećati na neka prošla vremena, međutim nema Srbija apsolutno nikakvih kapaciteta da bi ugrozila Hrvatsku i da bi Hrvatskoj bila problem, na način kako je to bilo nekada - rekao je Lučić.