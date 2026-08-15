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RISKIRAO SVOJ ŽIVOT

Ovo je heroj iz Stanića! S dva broda spasio 60 ljudi iz vatrenog pakla kod Omiša

Piše Ivan Jukić,
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Ovo je heroj iz Stanića! S dva broda spasio 60 ljudi iz vatrenog pakla kod Omiša
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Foto: RTL Danas
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Plovidba prema Omišu bila je sve samo ne jednostavna. Jaka bura, vatra i gotovo nikakva vidljivost dodatno su otežavali spašavanje

Dok je požar kod Omiša gutao sve pred sobom, a stanovnici u panici tražili izlaz, Milan Balić iz Stanića odlučio je riskirati vlastiti život kako bi pomogao drugima. Sa svoja dva broda tijekom dramatične noći spasio je oko 60 ljudi, među kojima su bili djeca, stariji i ozlijeđeni. U razgovoru za RTL Danas reporteru Radi Županoviću ispričao je kako je izgledala noć koju, kaže, nikada neće zaboraviti.

- Šta da vam kaže, horor. To je bio horor. Sve je počelo s gornje strane ceste, nadali smo se da neće proći na donju stranu. Ali je prešlo. Ljudi su bježali u smjeru mora jer je to bilo najlogičnije i moja kuća je među prvima na moru i ja sam se trudio spasit je što sam više mogao i hvala Bogu nije joj se ništa dogodilo. I ljudi su se tako spuštali na plaži. Svi. I stari i mladi i djeca. I odlučio sam po onom neveremnu i vatri da uzmem svoj brod - počeo je svoju priču Balić.

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Požar u Omišu VIDEO
Požar u Omišu | Video: Pixsell//

U dramatičnoj akciji koristio je čak dva plovila. Manji brod privezao je uz veći, a zatim su zajedno krenuli prema ljudima koji su tražili spas.

- Muškarce starije dobi sam stavio u mali brod, a ženu djece i starije sam stavio u veliki brod. Bila je stvarno velika panika, a sa mnom su u brodu bile tri ozlijeđene osobe, a koliko znam dvije osobe su čak u Zagrebu u komi. Oba su moja susjeda. Jedan je imao prijelome i opekotine, a drugi opekotine trećega stupnja - ispričao je.

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Plovidba prema Omišu bila je sve samo ne jednostavna. Jaka bura, vatra i gotovo nikakva vidljivost dodatno su otežavali spašavanje.

- Kad smo se nekako ukrcali u taj brod i dalje su ljudi vikali s plaže. Ali jednostavno, ja bih volio svima pomoći, ali nije bilo mjesta. Dok smo vukli mali brod s velikim brodom najviše me je bilo strah da se ne potopi mali brod u kojem su bili i ozlijeđeni - rekao je Balić.

Pogled na izgoreni dio Omiša promatran sa ušća rijeke Cetine Pogled na izgoreni dio Omiša promatran sa ušća rijeke Cetine Pogled na izgoreni dio Omiša promatran sa ušća rijeke Cetine
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Foto: Zvonimir Barisin

Ni kada su stigli do Omiša, opasnosti nisu prestale. Prilikom pristajanja došlo je do nezgode i manji brod se prevrnuo. Ljudi su završili u moru.

- Svi su upali u more. I hvala Bogu da su tu bili i vojska i specijalna policija koji su pomogli da izvučemo njih sve iz mora - zaključuje je Balić.

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