Četiri kućanstva iz zaseoka Bjelajci kod Pakraca, koja do sada nisu imala električnu energiju, dobit će ju u utorak, najavili su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vijest je to iz 2021. godine. Godine u kojoj građani Republike Hrvatske i dalje žive u mraku. Iste Hrvatske u kojoj je čovjek ovog vikenda šetajući glavnim gradom jedva izvukao živu glavu kad se na njega srušio komad drveno-metalne konstrukcije. Muškarac je teško ozlijeđen jer je na njega pao dio balkona na Trgu bana Josipa Jelačića sa zgrade koja nije sanirana nakon potresa.

Iste Hrvatske u kojoj brojni onkološki bolesnici strepe hoće li sutra dobiti lijek jer država duguje milijarde veledrogerijama. Premijer smiruje narod pa govori za veledrogerije: 'Dobro oni stoje, nisu lijekovi jeftina roba, nisam vidio da su gladni kruha'. Premijer one iste Hrvatske u kojoj je stariji bračni par s Banovine primoran spavati u razrušenoj kući s crvenom naljepnicom na vratima. To je ona Hrvatska u kojoj 84-godišnja baka Jelica iz Vlahovića nema pitke vode u kući, tri mjeseca se nije tuširala i živi tek u par golih kvadrata. I tako dalje. Bezbroj je apsurda u Lijepoj našoj. Je li to Hrvatska u kojoj želimo živjeti? Jesu li nam to omogućili političari koje smo sami izabrali na izborima?! Političari koji obećavaju velebne projekte. Od preskupe žičare preko pretrpanog reciklažnog dvorišta. Sve se nešto gradi, gradi, a nikako da se sagradi. Najavljuju se novi mega-projekti, upada se u nova milijunska zaduženja.

Sve su bliže lokalni izbori u svibnju, a Vlada u ponedjeljak najavljuje 700 milijuna kuna pomoći starijoj populaciji. Eto, stiže pomoć tik pred izbornu kampanju. Iznosi novih COVID dodatka su 1200, 900, 600 i 400 kuna, izjavio je premijer Plenković i dodao: 'Ovom odlukom o isplati novčanog primanja trebalo bi biti obuhvaćeno oko 850 tisuća naših umirovljenika. Proteklih tjedana vodili smo razgovore kako da im pomognemo.'

Dalje naglašava Plenković kako ovime ne kupuje glasove umirovljenika i kaže kako je to jednostavno potez odgovorne Vlade. A što kad se ti jednokratni dodaci potroše? Nakon sastanka s premijerom, iz Matice umirovljenika kažu da će im dobro doći sada ta pomoć jer će građani moći popraviti budžet, dostojanstvenije preživjeti i kupiti lijekove. A upitno je hoće li im ostati lijekova za kupovati u 'mračnoj' Hrvatskoj. Razmislimo o tome pred izbore. Vrijeme je da više upalimo svjetlo...