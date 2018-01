Ovo je jedina cesta koja vodi iz Rusije prema Sjevernoj Koreji

Granica između Rusije i Sjeverne Koreje duga je oko 17 kilometara, a spona Putinove i Kimove države je Druzhby Bridge, ili 'Most prijateljstva'. Ispod mosta teče rijeka Tumen koja je u dobrom dijelu i granica Sjeverne Koreje i Kine.

Googleove kamere "označile" su put Linenaya Ulitsa koji vodi tik do tog mosta. Kako se vidi na slikama iz 2013. godine koje je snimio Google, put u Rusiji okružen je zelenilom, a isto se vidi i na korejskoj strani, piše Business Insider.

Foto: Google Maps

Ako se ide dalje stigne se do zanimljivog prolaza s malim tornjevima i kućicom. Tu je vjerojatno i 'tampon-zona' dviju država jer se može ići još samo desetak metara dalje.

Foto: Google Maps

Misteriozna kućica na uglu posljednje je što se može vidjeti u šetnji ovom ulicom. Nešto dalje nalazi se spomenuti most, a preko mosta je već tlo Kim Jong-una.

Foto: Google Maps

Vojnici i s jedne i s druge strane mosta danonoćno patroliraju, a probleme im redovito stvaraju izbjeglice iz Sjeverne Koreje.

Most refugees escape via the Tumen River though. [1] https://t.co/gjqXkL4gXh

China #XiJinping has installed security along its border with #NorthKorea with new surveillance cameras, deployed extra security forces and operating radiation detectors as it braces for a crisis after #WinterOlympics #PyeongChang2018 | #2018평창 pic.twitter.com/Ssi6aKKnMY