Ovo je koza iz zagrebačkog ZOO-a zbog koje su zvali 192. Nije uhićena, neće ni na poligraf

Koza, koja je ogrebala dijete u Zoološkom vrtu u Zagrebu, nije uhićena. Podsjetimo, kako su nam kazali iz zagrebačke policije, policajci su u subotu popodne stigli na intervenciju po dojavi da je životinja ozlijedila malo dijete. Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Dijete je, kako su nam rekli iz policije, povuklo kozu za rog te je ona nakon toga dijete ogrebala. Ogrebotina je, kako su nam potvrdili, bila malena. Dodali su kako nisu utvrdili kazneno djelo, pa nisu postupali.

Foto: Čitatelj 24sata

Nazvali smo i ravnatelja Zoološkog vrta, Ivana Cizelja, koji nam je također potvrdio nemili događaj.

- U pitanju su bili posjetitelji koji su stranci. Ne znamo točne okolnosti jer nismo vidjeti taj trenutak. To je ograđena nastamba u koju posjetitelji mogu ući na vlastitu odgovornost. Upozorenje stoji i na ulazu u nastambu. To su vidjeli i policajci. Bila je pozvana i hitna, od strane roditelja djeteta. Iz hitne su kazali kako nema razloga za postupanje. Srećom, ozljeda je bila malena. Kroz tu nastambu godišnje prođe jako puno ljudi, posebno djece. Nažalost, može doći i do ovakvog slučaja. Treba poštivati životinje koje hodaju oko nas, ne ih dirati ako one to ne žele. Ne možemo kontrolirati kako će one reagirati - kazao je ravnatelj Cizelj.

- Ne znam zašto su zvali policiju i hitnu. Vjerojatno su se prepali. Srećom, nikome se nije ništa dogodilo. Ovo je prvi put da sam čuo da je netko zvao policiju u Zoološki. Sve nas je jako zbunilo što se dogodilo - dodao je čitatelj.

Nesretna koza na kraju, srećom, nije završila iza rešetaka.

Koze nikada ne smijemo primati za rogove jer im to može nanijeti bol i stres. Rogovi su povezani s kostima lubanje, pa svako povlačenje može izazvati jaku bol ili čak ozlijedu.

Osim toga, povlačenje za rogove može izazvati gubitak ravnoteže i ozljede vrata. Takvo postupanje stvara strah i nepovjerenje prema ljudima, pa koze mogu postati nemirne ili agresivne. Umjesto toga, treba ih pažljivo uhvatiti za vrat, ispod brade ili pomoću ogrlice. Pristup uvijek treba biti miran, bez naglih pokreta i galame. Na taj se način životinja osjeća sigurno i lakše surađuje. Pravilno rukovanje smanjuje rizik od ozljeda i olakšava brigu o stadu. Može ih se maziti po leđima ili po strani trbuha. Nikako se ne smije trčati za njima ili ih gnjaviti kada one pokazuju ili već pružaju otpor čovjeku.