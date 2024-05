Ovo je model helikoptera u kojem je poginuo predsjednik Irana. Američke je proizvodnje

Raisi je letio helikopterom Bell 212 američke proizvodnje, piše CNN. Navode kako se radi o helikopteru koji je vjerojatno u prometu od 1960-ih. Helikopter se prvo proizvodio Sjedinjenim Državama, a zatim u Kanadi.

Vojni analitičar CNN-a Cedric Leighton smatra kako bi uzrok nesreće mogla biti nabava rezervnih dijelova odnosno poteškoće u nabavi.

- U ovom konkretnom slučaju, mislim da je to gomilanje rezervnih dijelova, zbog sankcija, plus vrijeme koje je bilo vrlo loše u posljednjih nekoliko dana u ovom dijelu sjeverozapadnog Irana. Sve je to, mislim, doprinijelo nizu incidenata i nizu odluka koje je pilot, a možda i sam predsjednik donosio kada je u pitanju upravljanje ovom letjelicom... I na njihovu žalost rezultat je ovaj pad - kaže analitičar.

Pomoćni helikopter Bell 212 je dizajniran za prilagodljivost svim vrstama situacija, uključujući transport ljudi, postavljanje opreme za gašenje požara iz zraka, te prijevoz tereta i oružja. Ovaj model bio je konfiguriran za prijevoz državnih putnika, a prema dokumentima o certifikaciji tipa kod Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, može prevoziti 15 osoba, uključujući posadu.

Zračne snage i mornarica Irana imaju ukupno 10 takvih helikoptera.

