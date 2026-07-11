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STRAŠNO

Ovo je monstrum koji je izbo policajku! Prijetio i dok su ga privodili. Zlostavljao je ženu

Piše 24sata,
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Ovo je monstrum koji je izbo policajku! Prijetio i dok su ga privodili. Zlostavljao je ženu
Foto: HRT
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Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te mogućeg utjecaja na svjedoke

Muškarcu (78) je određen istražni zatvor zbog sumnje da je na otoku Ugljanu nožem pokušao ubiti policajku koja je postupala po prijavi obiteljskog nasilja. Sumnjiči ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnju, javlja HRT. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru ispitalo je osumnjičenika zbog događaja od 9. srpnja. Prema navodima tužiteljstva, policijski službenici došli su na njegovu adresu nakon prijave obiteljskog nasilja. Tijekom razgovora muškarac je, sumnja se, s namjerom da usmrti policijsku službenicu, ubo nožem u prsa. Policajka je zadobila teške tjelesne ozljede te joj je pružena hitna medicinska pomoć. Prevezena je u Opću bolnicu Zadar, gdje je zadržana na liječenju. Nije životno ugrožena, no riječ je o napadu koji je mogao završiti tragično. Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Osumnjičenika se tereti i da je tijekom policijskog postupanja i privođenja u policijske prostorije prijetio policajcima da će ih ubiti.

Foto: HRT

Sumnjiče ga i za višegodišnje obiteljsko nasilje

Državno odvjetništvo navodi i da postoji osnovana sumnja da je muškarac od 2020. do 9. srpnja ove godine učestalo zlostavljao blisku žensku osobu te nad njom provodio psihičko nasilje.

Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te mogućeg utjecaja na svjedoke.

Na napad je reagirao i Sindikat policije Hrvatske, upozorivši da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno su zatražili bolju zaštitu policajaca na terenu, posebno dostupnost odgovarajuće zaštitne opreme.

- Napad na policiju izravan je udar na pravni poredak, poštovanje zakona i osjećaj sigurnosti cijelog društva. Sindikat policije Hrvatske kontinuirano inzistira na tome da svi policijski službenici imaju svu potrebnu zaštitnu opremu, posebno pancirne prsluke, koji u ovakvim napadima mogu spriječiti teže ozljede. Zaštitimo policiju kako bi ona mogla štititi sve druge - poručili su.

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