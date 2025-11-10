Obavijesti

News

Komentari 49
ŠOKANTNA SNIMKA

Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude
Foto: Facebook/screenshot

Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih

Nevjerojatna snimka iz mjesta Trnovi kod Velike Kladuše proširila se jutros društvenim mrežama. Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih. 

STRAVA ŠOKANTNA SNIMKA Izazvao je sudar u BiH. Izašao i potukao se. Sin sjeo u auto i gazio ljude
ŠOKANTNA SNIMKA Izazvao je sudar u BiH. Izašao i potukao se. Sin sjeo u auto i gazio ljude

​Kako Dnevni avaz doznaje, nesreću je izazvao Jasmin Ponjević, a kasnije se i fizički sukobio. S njim je bio i njegov maloljetni sin koji je sjeo na suvozačko mjesto Golfa te kreće autom na ljude. Kasnije je sin pobjegao.

- Događaj je evidentiran, policija radi očevid i dvoje ljudi je u pritvoru. Više ne mogu reći s obzirom na to da je riječ o jednoj maloljetnoj osobi - rekli su iz policije za Avaz.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 49
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025