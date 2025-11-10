Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude

Nevjerojatna snimka iz mjesta Trnovi kod Velike Kladuše proširila se jutros društvenim mrežama. Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih.

​Kako Dnevni avaz doznaje, nesreću je izazvao Jasmin Ponjević, a kasnije se i fizički sukobio. S njim je bio i njegov maloljetni sin koji je sjeo na suvozačko mjesto Golfa te kreće autom na ljude. Kasnije je sin pobjegao.

- Događaj je evidentiran, policija radi očevid i dvoje ljudi je u pritvoru. Više ne mogu reći s obzirom na to da je riječ o jednoj maloljetnoj osobi - rekli su iz policije za Avaz.