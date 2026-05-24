Ovo je napadač kojeg je ubio Agent tajne službe kod Bijele kuće. Tvrdio da je Bin Laden

Muškarac (21) u subotu navečer ispred Bijele kuće u Washingtonu počeo je pucati prema agentima američke Tajne službe. U pucnjavi je napadač ubijen, a teško je ranjen i jedan prolaznik. Predsjednik SAD-a Donald Trump nalazio se u rezidenciji tijekom incidenta, no nije ozlijeđen, piše CNN.

Prema prvim informacijama iz istrage, incident se dogodio neposredno prije 18 sati po istočnom vremenu. Muškarac je prišao sigurnosnoj kontrolnoj točki tik uz kompleks Bijele kuće i iznenada zapucao prema agentima Tajne službe. Agenti su odmah odgovorili pucnjavom te pogodili napadača, koji je kasnije podlegao ozljedama u bolnici.

Glasnogovornik Tajne službe rekao je kako tijekom pucnjave nijedan agent nije ozlijeđen, ali je jedan prolaznik pogođen hicima i nalazi se u kritičnom stanju. Još nije poznato je li stradao od metaka napadača ili tijekom razmjene vatre.

Američki mediji navode kako je osumnjičenik identificiran kao Nasire Best (21). Riječ je o muškarcu koji je već bio poznat sigurnosnim službama zbog ranijih incidenata povezanih s Bijelom kućom. Prema policijskim izvorima, još u lipnju prošle godine blokirao je ulaz u Bijelu kuću i tada tvrdio da je "Bog", nakon čega je završio na psihijatrijskoj procjeni u Washingtonu.

Samo mjesec dana kasnije ponovno je priveden nakon pokušaja ulaska na prilaz kompleksa Bijele kuće. Sud mu je tada izdao zabranu približavanja zaštićenom području.

Istražitelji su tijekom ranijih provjera njegovih društvenih mreža pronašli niz zabrinjavajućih objava. Među ostalim, tvrdio je da je "pravi Osama bin Laden", a navodno je objavljivao i poruke koje su upućivale na želju da naudi Trumpu. Unatoč tome, policija ranije nije zabilježila da je bio nasilan ili da je koristio vatreno oružje.

Dok su odjekivali pucnji, među novinarima i osobljem Bijele kuće zavladala je panika. Novinarski zbor koji se nalazio na travnjaku ispred Bijele kuće hitno je sklonjen u prostoriju za brifinge. Agenti Tajne službe s dugim cijevima vikali su okupljenima da legnu na pod i sklone se zbog "aktivne pucnjave".

Novinari CNN-a tvrde kako su čuli desetke hitaca, a cijeli kompleks Bijele kuće bio je zatvoren gotovo 40 minuta. Na snimkama američkih televizija mogli su se vidjeti teško naoružani agenti kako osiguravaju područje oko North Lawna i blokiraju pristup novinarskoj prostoriji.

Sve se dogodilo nedugo nakon što su visoki dužnosnici Trumpove administracije napustili kompleks Bijele kuće. Među njima su bili šefica osoblja Susie Wiles, ministar financija Scott Bessent i potpredsjednik J. D. Vance.

Trump se nekoliko sati kasnije oglasio na društvenoj mreži Truth Social te zahvalio agentima Tajne službe i policiji na brzoj reakciji.

- Ovaj incident pokazuje koliko je važno da predsjednički kompleks bude maksimalno siguran. Nacionalna sigurnost naše zemlje to zahtijeva - poručio je Trump.

Na mjesto događaja stigli su i pripadnici FBI-a, čiji je ravnatelj Kash Patel potvrdio da agencija pomaže u istrazi. Motiv napada zasad nije službeno potvrđen.