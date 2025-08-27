Ovo je napadač koji je u školi u SAD-u ubio dvoje: Prije krvavog napada objavio jezivu snimku

Početak školske godine u Minneapolisu pretvorio se u srijedu ujutro u nezapamćenu tragediju. Dvoje djece, u dobi od 8 i 10 godina, ubijeno je, a još 17 osoba ranjeno kada je napadačica otvorila vatru kroz prozore crkve tijekom jutarnje mise u katoličkoj školi Annunciation. Transrodna napadačica, identificirana kao 23-godišnja Robin Westman, nakon krvavog pohoda si je oduzela život.

FBI istražuje napad kao čin domaćeg terorizma i zločin iz mržnje. Napad se dogodio oko 8:30 ujutro, tijekom mise koja je označila prvi tjedan nove školske godine. Učenici od predškolske dobi do osmog razreda sjedili su u klupama kada je Westman, odjevena u crno i naoružana puškom, sačmaricom i pištoljem, prišla crkvi izvana i počela pucati kroz prozore. Deseci metaka zasuli su unutrašnjost crkve.

- Bio sam dva metra od vitraja. Pucnjevi su bili tik do mene - ispričao je za lokalne medije desetogodišnji Weston, učenik petog razreda. Opisao je kako su se on i kolege odmah sakrili ispod klupa dok je paljba trajala.

- Moj prijatelj Victor me spasio, legao je na mene, ali je pogođen. Bio sam jako uplašen za njega, ali mislim da je sada dobro - rekao je.

Načelnik policije Minneapolisa, Brian O’Hara, nazvao je napad "namjernim činom nasilja protiv nevine djece" te dodao kako je "nepojmljiva okrutnost i kukavičluk pucati u crkvu punu djece". Policajci su po dolasku zatekli stravičan prizor, pružali prvu pomoć i spašavali djecu koja su se skrivala po zgradi. Napadačica je pronađena mrtva na mjestu događaja s prostrijelnom ranom koju si je sama nanijela.

Istragu je preuzeo FBI, koji je napad okarakterizirao kao "čin domaćeg terorizma i zločin iz mržnje usmjeren na katolike". Istražitelji analiziraju društvene mreže i videozapise koje je Westman objavila neposredno prije napada. Izvori navode da je na YouTubeu objavljen video u kojem se listaju stranice bilježnice s crtežima oružja i skicom unutrašnjosti crkve. Na jednoj od bilježnica nalazila se naljepnica "obrani jednakost" sa siluetom puške.

Robin Westman, rođena kao Robert, promijenila je ime 2019. godine, identificirajući se kao žena. Prema sudskim dokumentima, njezina majka je ranije radila u školi Annunciation. Istražitelji vjeruju da je djelovala sama i da nije imala značajniju kriminalnu prošlost. Na mjestu zločina pronađena je i moguća dimna bomba, a utvrđeno je da su neka od sporednih vrata crkve bila zabarikadirana drvenim daskama, što sugerira namjeru da se žrtvama onemogući bijeg.

Vijest o masakru brzo je obišla Sjedinjene Države i svijet te izazvala val osuda i sućuti.

- Ova djeca su se doslovno molila. Trebala su učiti s prijateljima, igrati se na igralištu. Trebali bi moći ići u školu ili crkvu u miru, bez straha od nasilja - rekao je gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey emotivno.

Guverner Minnesote Tim Walz izjavio je da je "Minnesota slomljena srca", dok je predsjednik Donald Trump naredio spuštanje zastava na pola koplja diljem zemlje do nedjelje. Bivši predsjednik Barack Obama također se oglasio, napisavši: "Ne smijemo dopustiti da otupimo na masovne pucnjave." Sućut je iz Vatikana poslao i papa Lav XIV.

Brojne bolnice u Minneapolisu primile su ranjene, među kojima su bila djeca u dobi od šest do 16 godina, a nekoliko ih je u kritičnom stanju. Zajednica se okupila na bdjenjima, moleći za žrtve i njihove obitelji, dok roditelji u suzama grle svoju djecu, šokirani činjenicom da ni crkva više nije sigurno mjesto.