Europom haraju temperature i preko 46 °C, vrijeme je opasno za zdravlje: 'Ovo je neviđeno!'

Vrućine haraju Europom, a stručnjaci upozoravaju kako takvo vrijeme nije zdravo i preporučuju ljudima da ostanu u zatvorenim i klimatiziranim prostorima. Alarmi zbog visokih temperatura izdani su u Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Hrvatskoj, balkanskim zemljama.

U središnjem Portugalu u mjestu Mora u nedjelju su izmjerili 46,6 stupnjeva Celzija. U nekim europskim zemljama zabilježene su najviše temperature u lipnju otkako se vode mjerenja. Šesnaest francuskih regija, uključujući i Pariz, stavljeno je jučer pod crveni alarm, dok je njih još 68 pod narančastim upozorenjem. U Francuskoj je oko 200 škola zatvoreno potpuno ili djelomično jer tamo toplinski val traje već tjedan dana, a vrhunac se očekuje sredinom ovoga tjedna. U južnom planinskom lancu Corbières u nedjelju je izbilo više požara pa su morali zatvoriti autoceste i evakuirati stanovnike. U Italiji su 21 grad, uključujući Rim, Milano i Veneciju, kao i otok Sardiniju, pod najvišim stupnjem upozorenja. U Ujedinjenom Kraljevstvu u ponedjeljak su također izmjerene rekordne temperature. Na londonskoj zračnoj luci Heathrow bilo je 33,1 °Cm a u Wimbledonu 32,9 °C.

Vrućine su opasne i za ljude i za okoliš i u Španjolskoj.

- Ne mogu spavati, imam nesanicu. Dobivam toplinske udare, prestanem jesti i ne mogu se koncentrirati - rekla je Reuters 21-godišnja Anabel Sanchez iz Seville. Temperature bi u Njemačkoj u utorak i srijedu mogle biti i do 38 stupnjeva Celzija. Visoke temperature su snizile razinu rijeke Rajne – ključne plovne rute – što ograničava količinu tereta na brodovima i povećava troškove prijevoza.

I u Turskoj se bore s požarima gdje je evakuirano 50.000 ljudi. Temperature u Grčkoj već nekoliko dana dosežu gotovo 40 °C, a rekorde obaraju i Srbija, BiH i Makedonija. Prošloga četvrtka je u Sarajevu zabilježena rekordna temperatura od 38,8 °C. U Sloveniji je u subotu izmjerena najviša lipanjska temperatura u povijesti. Toplinski valovi postaju sve češći zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, navodi Međuvladin panel UN-a za klimatske promjene. Ekstremno visoke temperature događat će se sve češće – i bit će sve intenzivnije – kako se planet nastavlja zagrijavati, upozorili su znanstvenici.

U Moskvi zabilježili najhladniji 30. lipnja

I dok se Europa bori s velikim vrućinama u Moskvi su zabilježili najhladniji 30. lipnja otkad se mjere temperature.

- Moskva je danas oborila rekord: tako hladan 30. lipnja nikada nije viđen. U našem glavnom gradu posljednji dan lipnja bio je najhladniji u cijeloj povijesti glavne meteorološke postaje. U 15 sati po moskovskom vremenu termometar je pokazao tek plus 12,6 stupnjeva. Time su oboreni prethodni rekordi iz 1962. i 1976. godine, kada je 30. lipnja zabilježeno plus 14, odnosno plus 14,7 stupnjeva - napisao je na Telegramu Jevgenij Tiškovec iz meteorološkog centra Fobos.