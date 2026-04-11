Ovo je objavio predsjednik iranskog parlamenta na putu na pregovore: 'Moji suputnici...'

Amerikanci i Iranci pregovarat će u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu. Iz Teherana sumnjaju u pozitivni ishod bez da se otvori pitanje o Libanonu i sankcijama. Iranska delegacija, predvođena predsjednikom parlamenta Mohamadom Bakerom Kalibafom i ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem stigla je u pakistansku prijestolnicu u petak.

Prije polaska prema Islamabadau, Kalibaf je na društvenim mrežama objavio fotografije iz aviona gdje su na putničkim sjedalima, uz cvijeće i ruksake, bile slike djece stradale u američkom napadu.

- Moji suputnici na ovom letu - napisao je.

Iranci tvrde kako je na početku sukoba sa SAD-om na jugu zemlje pogođena škola za djevojčice i da je stradalo najmanje 165 učenica do 12 godina.

Američka delegacija, predvođena potpredsjednikom JD Vanceom koja uključuje i posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera, došla je u Islamabad u subotu. Izrael i SAD rekli su da kampanja u Libanonu nije dio prekida vatre između Irana i SAD-a, dok Teheran inzistira da jest. Kalibaf je rekao odvojeno da je Iran spreman postići dogovor ako Washington ponudi ono što je opisao kao stvarni sporazum i dodijeli Iranu njegova prava, izvijestili su iranski državni mediji. Bijela kuća nije odmah komentirala iranske zahtjeve, ali Trump je objavio na društvenim mrežama da je jedini razlog zašto su Iranci živi to da pregovaraju o sporazumu.

„Iranci izgleda ne shvaćaju da nemaju nikakve karte, osim kratkoročnog iznuđivanja svijeta korištenjem međunarodnih plovnih putova. Jedini razlog zašto su danas živi je da pregovaraju!“ rekao je.

Podsjećamo, Trump je najavio dvotjedni prekid vatre u utorak, koji je zaustavio američke i izraelske zračne udare na Iran. No nije okončao iransku blokadu Hormuškog tjesnaca, koja je uzrokovala do sada najveći poremećaj globalne opskrbe energijom, niti je smirilo paralelni rat između Izraela i i Hezbolaha u Libanonu.