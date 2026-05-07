Ovo je oproštajna poruka pedofila Jeffreyja Epsteina

Savezni sud u New Yorku dozvolio je objavljivanje dokumenta koji navodno sadrži oproštajnu poruku pokojnog financijera i seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, piše Reuters.

Epstein je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Manhattanu u kolovozu 2019., a njegova smrt proglašena je samoubojstvom. Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao osuđeni ubojica i bivši policajac Nicholas Tartaglione, s kojim je Epstein dijelio ćeliju.

"Istraživali su me mjesec dana, nisu pronašli ništa! Time su rezultirale 15 godina stare optužbe", piše u poruci, prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu. "Privilegij je moći odabrati kada ćeš se oprostiti. Što želite da učinim - da se rasplačem! Nije zabavno - nije vrijedno toga!", dodaje se.

Prvi pokušaj samoubojstva

Prema izvješću psihologa, Epstein je 24. srpnja, dan nakon prijavljenog pokušaja samoubojstva, izjavio: "Nemam nikakvu namjeru ubiti se". To je ponovio i tijekom pregleda sljedeći dan, piše CNN. "Previše sam uložio u svoj slučaj da bih odustao, imam život i želim ga nastaviti živjeti", rekao je psihologu, kako stoji u izvješću.

Epstein je tada stavljen pod nadzor zbog opasnosti od samoubojstva u Kazneno-popravnom centru Metropolitan. Nekoliko tjedana kasnije u istom je zatvoru počinio samoubojstvo, događaj koji je potaknuo brojne teorije zavjere koje dovode u pitanje je li se doista sam ubio.

Ministarstvo pravosuđa je u dopisu prošle godine navelo da nema dokaza da je Epstein ubijen te je objavilo 10 sati sigurnosnih snimki iz zatvora koje pokazuju da nitko nije ušao u njegovu ćeliju na dan smrti.