Obavijesti

News

Komentari 9
SAMOUBOJSTVO ILI NE?

Ovo je oproštajna poruka pedofila Jeffreyja Epsteina

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je oproštajna poruka pedofila Jeffreyja Epsteina
Foto: US District Judge Southern District of New York

Istraživali su me mjesec dana, nisu pronašli ništa! Time su rezultirale 15 godina stare optužbe, piše u poruci

Savezni sud u New Yorku dozvolio je objavljivanje dokumenta koji navodno sadrži oproštajnu poruku pokojnog financijera i seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, piše Reuters.

Epstein je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Manhattanu u kolovozu 2019., a njegova smrt proglašena je samoubojstvom. Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao osuđeni ubojica i bivši policajac Nicholas Tartaglione, s kojim je Epstein dijelio ćeliju.

Foto: US District Judge Southern District of New York

"Istraživali su me mjesec dana, nisu pronašli ništa! Time su rezultirale 15 godina stare optužbe", piše u poruci, prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu. "Privilegij je moći odabrati kada ćeš se oprostiti. Što želite da učinim - da se rasplačem! Nije zabavno - nije vrijedno toga!", dodaje se.

Prvi pokušaj samoubojstva

Prema izvješću psihologa, Epstein je 24. srpnja, dan nakon prijavljenog pokušaja samoubojstva, izjavio: "Nemam nikakvu namjeru ubiti se". To je ponovio i tijekom pregleda sljedeći dan, piše CNN. "Previše sam uložio u svoj slučaj da bih odustao, imam život i želim ga nastaviti živjeti", rekao je psihologu, kako stoji u izvješću.

'BOMBA' IZ SAD-a MELANIA PREKIDA S TRUMPOM? U javnosti zajedno, a privatno razdvojeni: 'Zna da brod tone...'
MELANIA PREKIDA S TRUMPOM? U javnosti zajedno, a privatno razdvojeni: 'Zna da brod tone...'

Epstein je tada stavljen pod nadzor zbog opasnosti od samoubojstva u Kazneno-popravnom centru Metropolitan. Nekoliko tjedana kasnije u istom je zatvoru počinio samoubojstvo, događaj koji je potaknuo brojne teorije zavjere koje dovode u pitanje je li se doista sam ubio.

Ministarstvo pravosuđa je u dopisu prošle godine navelo da nema dokaza da je Epstein ubijen te je objavilo 10 sati sigurnosnih snimki iz zatvora koje pokazuju da nitko nije ušao u njegovu ćeliju na dan smrti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!
NESREĆA U DUGOPOLJU

SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Policija dodaje da je u tijeku očevid, a po dovršetku će biti poznato više informacija
DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'
FOTO

DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Naš čitatelj snimio je neobično veliku mačku u šljiviku kraj Vinkovaca. Poslali smo fotografije stručnjaku da nam kaže radi li se o vrlo rijetkoj divljoj mački
STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije
UPALJEN METEOALARM

STIŽE NEVRIJEME Upalili su žuti alarm za dvije hrvatske regije

Kiša i grmljavinsko nevrijeme obilježit će prijepodne, osobito na Jadranu, dok se od sredine dana očekuju sunčanija razdoblja i nešto ugodnije vrijeme.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026