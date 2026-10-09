Ovo je pas kojeg su tukli na balkonu u Zagrebu. Spasio ga je poslodavac vlasnika. Treba dom

U četvrtak se društvenim mrežama širila snimka zlostavljanja psa na zagrebačkom balkonu koja je potresla građane. Priča je dobila sretniji nastavak...

Jedanaestomjesečni pas Tedi, kojeg su vlasnici tukli u zagrebačkom naselju Srednjaci, spašen je i nalazi se na sigurnom. Za psa se sada traži privremeni ili trajni smještaj, objavljeno je na Facebook profilu Animalexa.

"Na ovoj lijepoj vijesti možemo zahvaliti isključivo građanima koji su se brzo organizirali, jer je sustav za ovakve situacije još uvijek previše trom. Obaviješteni su svi nadležni - policija, komunalno redarstvo, DIRH i sklonište Dumovec. Zahvaljujući objavi građana, dijeljenjima na društvenim mrežama i onima koji su odmah pristigli u pomoć, Tedi, jedanaestomjesečni pas, sada je spašen", objavili su.

Foto: ANIMALEX

"Pas izvorno nije bio udomljen stranom radniku, već sugrađanki S. C., koja ga je, protivno ugovoru o udomljavanju, predala stranom radniku. Iako je počinitelj odmah bio priveden u PP Trešnjevka na obavijesni razgovor, pas je i dalje bio zatvoren na balkonu", tvrde iz Animalexa.

Psa je s balkona naposljetku sklonio poslodavac radnika, dr. D. P. On je izjavio da ne podržava takvo ponašanje i najavio je da će radniku uručiti otkaz. U zlostavljanju je, prema dostupnim informacijama, sudjelovala i radnikova kći, L. M. M. Svi podaci o počiniteljima predani su nadležnim tijelima na daljnje postupanje.

Foto: ANIMALEX

Tedi je trenutno privremeno smješten, ali to nije trajno rješenje. Zbog toga je upućen poziv svima koji mogu pružiti privremeni ili stalni dom da se jave.

"S balkona ga je spasio dr. D. P., poslodavac stranog radnika, koji je izjavio da ne podržava takvo ponašanje te da će radniku uručiti otkaz. Ovim putem zahvaljujemo i njemu jer je spasio obraz i ugled medicinske struke. Ovakav radnik trebao bi pomagati najslabijima, a upravo se na najslabijima, zajedno sa svojom kćerkom, odlučio iživljavati", objavili su.