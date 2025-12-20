Ovo je pet glavnih poruka s Putinove maratonske presice

Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao svoju tradicionalnu godišnju konferenciju za medije, maratonski događaj koji je trajao gotovo četiri i pol sata i služio kao pomno koreografirana platforma za slanje ključnih poruka, kako domaćoj tako i međunarodnoj javnosti. Iako je Kremlj zaprimio više od dva i pol milijuna pitanja, događaj je, kao i obično, funkcionirao kao Putinov monolog o temama koje on smatra presudnima.

Od rata u Ukrajini do stanja ekonomije i odnosa sa Zapadom, izdvojilo se pet glavnih poruka koje definiraju smjer Rusije u idućem razdoblju.

Rat i mir, ali isključivo pod ruskim uvjetima

Pitanje koje je otvorilo konferenciju - "Rat ili mir?" - postavilo je ton za sve što je uslijedilo. Vladimir Putin je jasno poručio da se rat u Ukrajini odvija prema planu te da je strateška inicijativa "u potpunosti prešla u ruke ruskih oružanih snaga".

​- Naše trupe napreduju duž cijele linije kontakta, negdje brže, negdje sporije, ali u svim smjerovima neprijatelj se povlači - ustvrdio je Putin.

Iako je signalizirao da je Moskva "spremna i voljna" okončati sukob mirnim putem, njegovi su uvjeti ostali nepromijenjeni i maksimalistički, podsjećajući na one iz veljače 2022. godine. Mir je moguć, ali samo pod ruskim uvjetima, koji uključuju odustajanje Ukrajine od NATO ambicija i povlačenje iz četiri regije koje Rusija smatra svojim teritorijem. Spomenuo je i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa. ​

- Predsjednik Trump ulaže ozbiljne napore da okonča ovaj sukob. Čini to s potpunom iskrenošću - rekao je Putin, dodajući kako je "loptica u potpunosti na strani naših zapadnih protivnika".

Poruka Europi: Pljačka se neće isplatiti

Jedna od najoštrijih poruka bila je upućena europskim liderima zbog njihovih planova da iskoriste zamrznutu rusku imovinu za pomoć Ukrajini. Odbacivši takve ideje, Putin je upotrijebio vrlo direktan rječnik.

​- Krađa nije odgovarajući izraz... To je pljačka usred bijela dana. Zašto se ta pljačka ne može provesti? Zato što bi posljedice mogle biti teške za pljačkaše - zaprijetio je Putin, kako je izvijestio Reuters.

Upozorio je da bi takav potez potkopao povjerenje u eurozonu kao sigurno mjesto za pohranu imovine te najavio da će Rusija svoje interese braniti na sudovima.

NATO je krivac, a napad na Europu je "besmislica"

Kao i mnogo puta dosad, Putin je za sukob okrivio širenje NATO-a prema ruskim granicama.

​- Zapadni političari stvorili su trenutnu situaciju vlastitim rukama i nastavljaju je eskalirati - rekao je. Tvrdnje da Rusija planira napasti Europu odbacio je kao potpunu besmislicu.

​- Planiramo li zaista napasti Europu? Kakva je to glupost? - zapitao se, dodavši da neće biti novih "specijalnih vojnih operacija" ako Zapad bude poštovao ruske interese. Pritom je ponovio da Rusija ne ratuje protiv Europe, već da Europa ratuje protiv Rusije "preko ukrajinskih nacionalista".

Ruska ekonomija usporava, ali "namjerno"

Suočen s pitanjima o usporavanju gospodarstva i visokoj inflaciji, Putin je priznao da je rast BDP-a pao na oko jedan posto, no to je predstavio kao svjestan potez. ​

- To je namjeran potez vlade i središnje banke povezan s ciljanjem inflacije. Cilj je bio smanjiti inflaciju na najmanje šest posto, a do kraja godine vjerojatno će biti ispod toga - objasnio je.

Pohvalio se rastom realnih plaća od 4,5 posto i niskim javnim dugom, opravdavajući i nepopularnu mjeru povećanja PDV-a kao nužan korak za postizanje uravnoteženog proračuna.

Domaći problemi i tradicionalne vrijednosti

Iako je vanjska politika dominirala, bilo je i trenutaka posvećenih unutarnjim pitanjima. Zanimljiv prozor u stvarnost pružali su ekrani u dvorani na kojima su se prikazivale tekstualne poruke gledatelja. Poruke poput "Ovo nije izravna linija, nego cirkus" ili pritužbe na cijene, prljavu vodu i loš internet svjedočile su o problemima običnih Rusa.

Unatoč tome, Putin je iskoristio priliku za promicanje "tradicionalnih vrijednosti", hvaleći mladića koji je zaprosio djevojku u prijenosu uživo i pozivajući na ugledanje u kavkasku tradiciju ranih brakova kao odgovor na demografsku krizu.