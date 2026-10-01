Ovo je pilot koji je spriječio otmicu aviona: 'Spasio je živote ljudi, a bio je i teško izboden'

Indijski pilot Smit Machchhar proglašen je globalnim herojem nakon što je hrabro spriječio pokušaj otmice zrakoplova na letu FZ1073 iz Dubaija za Tel Aviv. Unatoč iznimno teškim ozljedama, uspio je spasiti 174 putnika.

Incident se dogodio kada je kopilot, omanski državljanin, nožem napao kapetana u pilotskoj kabini. Uslijed napada, zrakoplov Boeing 737 naglo je počeo gubiti visinu te je pao za više od pet tisuća metara u samo dvije minute. Nastala je panika, a putnici su opisali ekstremnu vožnju, piše CNN.

Teško ranjeni Machchhar iskoristio je zadnje atome snage kako bi se obranio i otključao vrata kokpita s unutrašnje strane. To je omogućilo putnicima, među kojima su bili i piloti izvan dužnosti, da uđu u kabinu, svladaju napadača i preuzmu kontrolu nad zrakoplovom.

Foto: AFP PHOTO / Israel's Foreign Ministry

Smit Machchhar je 39-godišnji indijski državljanin i otac dvoje djece koji živi u Dubaiju. Ima trinaest godina pilotskog iskustva, od čega je četiri godine u kompaniji Flydubai. Instruktor letenja s Novog Zelanda, gdje je učio letjeti prije osamnaest godina, sjeća ga se kao iznimno sposobnog mladića.

Nakon što je zrakoplov prisilno sletio u Tabuk u Saudijskoj Arabiji, kapetanu je pružena medicinska pomoć. Na samom letu prvi mu je pomogao stomatolog Shota Musaev, koji je zaustavio masivno krvarenje. Trenutačno se nalazi u bolnici u Saudijskoj Arabiji i izvan je opasnosti.

Njegov herojski čin izazvao je duboko divljenje diljem cijeloga svijeta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao ga je pravim herojem te istaknuo da je spriječio katastrofu globalnih razmjera.

​- Spasio je živote svih na letu. Unatoč tome što je bio izboden i teško ozlijeđen, uzvratio je udarac, otvorio vrata i spriječio nesreću - poručio je izraelski premijer.

Indijski premijer Narendra Modi također je izrazio ponos zbog hrabrosti svoga sunarodnjaka.

​- Suočen s najvećom opasnošću, pokazao je ogromnu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost da zaštiti živote drugih - izjavio je Modi.

O podvigu kapetana razgovarao je i američki predsjednik Donald Trump, koji je pohvalio brzu reakciju putnika i posade, dodajući da je cijeli rasplet događaja pravo čudo koje je spriječilo najgori mogući scenarij.

