'Ovo je prestrašno, samo su ga gurnuli na stijene pa pobjegli'

Nadam se da će policija ozbiljno shvatiti ovaj slučaj, jer samo srećom nije završilo još gore. Dio šetnice je "pokriven" nadzornim kamerama, vjerujem kako se može utvrditi identitet napadača, ako imaju volje i vremena. Moram priznati da su brzo stigli nakon poziva, policija i Hitna pomoć, iako nije lako "probit" se do tog dijela uz more. Činjenica je da je mogao nastradati bilo tko, od neke ekipe koja se u to vrijeme vraća iz provoda, a mi koji idemo na posao moramo strahovati..., još je u šoku naša sugovornica dok pokazuje mjesto gdje su njenog kolegu (24) u utorak ujutro gurnuli u more. Preciznije, na stijene uz Šetalište put Križa, gdje je zadobio ozljede glave, ramena i ruke. Gotovo je izgubio svijest, srećom su sve vidjela dvojica Britanaca koji su mladiću iz Zagreba, od lipnja zaposlenom na sezoni (ovo mu je prva godina posla u hotelskoj kući u Hvaru), pomogli doslovno ga izvukavši sa "sika".

- Stigla sam koju minutu nakon svega, još je u tom trenutku normalno govorio i funkcionirao. Valjda je tek poslije nastupio šok od svega, popodne je išao u splitsku bolnicu na snimanje i daljnje pretrage jer su mu na Hitnoj zašili rane i otpustili ga. Išao je prema hotelu Amfora gdje radi, tu je izvadio mobitel vidjeti koliko je sati kad ga je jedan od dvojice koji su dolazili iz suprotnog smjera gurnuo! Ništa nisu progovorili, nikakvih prijetnji ili bilo što - čak se nisu ni okrznuli ramenima onako u prolazu da bi to bio neki povod, jednostavno ga je jedan gurnuo na stijene. Nakon toga su pobjegli, a ta dvojica Britanaca su sve vidjeli. Jedan je otrčao za napadačima, uzalud, a drugi mu je pomogao izvući se onako krvav sa tih stijena. Po njihovom svjedočenju, ta dvojica su pričali hrvatskim ili nekim sličnim jezikom, koliko su oni mogli razabrati. U svakom slučaju meni je prestrašno da u Hvaru, a ovdje sam već nekoliko godina preko ljeta, postaje opasno šetati rano ujutro od tih likova koji završavaju s izlaskom. Ovo je zapravo pokušaj ubojstva, da je nezgodno pao ili da je bio netko drugi možda bi ozljede bile fatalne, možda bi se utopio...

Pitamo kolegicu napadnutog 24-godišnjaka je li imao nekih sukoba od ranije, jednostavno nije jasno da se iz čista mira može tako postupiti.

- Koliko znam, ništa takvog nije u pitanju. Prošle godine je bio u Hvaru ali turistički, ove godine je počeo raditi u lipnju. Ima svoju ekipu s posla, nema se tu vremena nešto izlaziti pa tako ni upadati u probleme ili sukobe. Ne mislim da je motiv to što je sezonac, Hrvat je po nacionalnosti pa ni to ne bi trebao biti uzrok, jednostavno ima dokonih s viškom maligana koji gledaju napraviti neki incident iz vlastite "zabave" - smatra naša šokirana sugovornica.