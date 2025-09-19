Ovo je prosječna hrvatska plaća

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je za srpanj 1.437 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,3, a realno za pet posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u petak.

U odnosu na plaću za lipanj ove godine, prosječna neto plaća za srpanj bila je nominalno niža za 0,5, a realno za 0,9 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća zabilježena je u djelatnosti zračnog prijevoza, u iznosu od 2.353 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 937 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 1.249 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na lipanj ove godine, srpanjska medijalna plaća je bila viša za 1,3 posto, a u odnosu na srpanj lani za 10,5 posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj ove godine iznosila je 2.000 eura, što je u odnosu na lipanj nominalno niže za 0,4 posto, a realno za 0,8 posto.

Na godišnjoj je razini, pak, prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 9,8 posto, a realno za 5,5 posto.

Kao i kod neto plaća, najviša prosječna mjesečna bruto plaća za srpanj bila je u zračnom prijevozu, 3.436 eura, a najniža u proizvodnja odjeće, u iznosu od 1.232 eura.

U srpnju su bila prosječno 182 plaćena sata, što je u odnosu na lipanj više za 10,3 posto.

Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti vodenog prijevoza (191), a najmanji u djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (172).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za srpanj ove godine iznosila je 7,72 eura, što je u odnosu na lipanj niže za 8,6 posto, a u odnosu na srpanj lani više za 9,2 posto.

Za razdoblje od siječnja do srpnja ove godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome iznosila je 1.432 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2024. nominalno više za 10,2 posto, a realno za 6,4 posto, pokazuju podaci DZS-a.