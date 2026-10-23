Ovo je prvi tanker pun ruskog dizela, plovi prema New Yorku

Tanker pod malteškom zastavom s 40 tisuća metričkih tona ruskog dizela u petak plovi prema New Yorku nakon postignutog sporazuma američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kremlja, pokazuju podaci londonske burze (LSEG).

Uoči izbora na sredini mandata 3. studenoga, na kojima republikancima prijeti gubitak kontrole nad oba doma Kongresa, Trump je u pokušaju snižavanja nepopularno visokih cijena dizela postigao dogovor s Rusijom o isporuci dizela.

Tanker Agioi Fanendes srednje veličine ukrcao je 40 tisuća metričkih tona dizela u ruskoj baltičkoj luci Primorsk 22. listopada, pokazuju podaci o pomorskom prometu. Očekuje se da će u SAD stići 7. studenoga, piše Reuters.

Rusija je pristala ukinuti samonametnutu zabranu izvoza dizela i opskrbljivati svjetsko tržište tim energentom nakon sporazuma postignutog između ruskog predsjednika Vladimira Putina i Trumpa.

Američki predsjednik je 9. listopada objavio da će Rusija odmah plasirati 300 tisuća metričkih tona goriva, odnosno 2,25 milijuna barela. U studenom će izvesti 500 tisuća tona, a milijun tona „odmah nakon toga”, najavio je republikanac.

Rusija bi do kraja godine mogla povećati izvoz dizela na između tri i 3,5 milijuna tona mjesečno, što je uobičajeni obujam izvoza za tu zemlju, rekao je prošlog tjedna zamjenik premijera Aleksandar Novak.

Prošlog tjedna u Primorsku su ukrcani i drugi tereti dizela, no njihova konačna odredišta još nisu poznata. Većina brodova šalje signale prema Gibraltaru, atlantskoj obali ili egipatskom Port Saidu, prenosi Reuters.

Otkako je u veljači 2023. stupio na snagu potpuni embargo EU-a na uvoz ruskih naftnih derivata zbog rata u Ukrajini, Rusija je dizel izvozila uglavnom u Brazil, Tursku i u afričke zemlje.