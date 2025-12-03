Ovo je sin ukrajinskog političara kojeg su ubili u Beču. Mučili su ga i zapalili. Detalji su jezivi

Sin Sergeja Kuzmina koji obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika ukrajinskog grada Harkiva, brutalno je mučen i ubijen u Beču. Dan prije ubojstva, 25. studenog, u Ukrajini je objavljen apel za pomoć u potrazi za nestalim 21-godišnjim studentom. Prema pisanju austrijskih medija, Danilo je neko vrijeme boravio u luksuznom stanu u tornju TrIII uz Dunavski kanal u četvrti Landstraße.

U trenutku ubojstva, prema neslužbenim informacijama, živio je sa svojom partnericom i njihovim djetetom. A posebnu sumnju izazvala je činjenica da su ubrzo ispražnjeni njegovi kriptovalutni računi.

Jezivo ubojstvo

U noći na 26. studenoga u stambenom kompleksu u ulici Marlen-Haushofer-Weg u bečkom okrugu Donaustadt oglasili su se protupožarni alarmi zbog požara na parkiranom automobilu. Tek nakon intervencije vatrogasaca otkriven je pravi užas. U potpuno izgorenom crnom Mercedesu, na stražnjem sjedalu, pronađeno je tijelo mladića, piše Kronen Zeitung.

Policija je na konferenciji za medije objavila jezive detalje zločina. Prema dosadašnjim saznanjima, Danila je u podzemnoj garaži hotela Sofitel napao i brutalno pretukao drugi student. Nakon toga ga je prisilio da uđe u automobil koji je pripadao njegovu ocu. Mučenje je trajalo satima, a potom je mladić živ zapaljen u vozilu.

Gradonačelnik Harkiva Igor Terehov odbio je komentirati tragediju obitelji svog zamjenika, kratko poručivši da je riječ o privatnoj tragediji.

Ukradena kriptovaluta i uhićenja u Ukrajini

Austrijske vlasti zasad ne iznose podatke o iznosu novca koji je otuđen s Danilovih kriptovalutnih računa. Ipak, sumnja se da je riječ o velikoj svoti, s obzirom na okolnosti i kasnija uhićenja. Dvojica osumnjičenih Ukrajinaca, u dobi od 19 i 45 godina, uhićeni su prošle subote na području Ukrajine. Kod sebe su imali velike količine američkih dolara, a istražitelji vjeruju da su ukradenu kriptovalutu u vrlo kratkom roku pretvorili u gotovinu.