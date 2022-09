Ovo je škola kraj N. Gradiške: 'Neka nam kupe crijep, sami ćemo popraviti školski krov'

Prošle godine veliku buru u javnosti izazvala je priča o ruševnoj Područnoj školi Sičice, Osnovne škole Ljudevita Gaja iz Nove Gradiške. Dio roditelja tad je pozvao inspekciju zbog opasnosti koja prijeti njihovoj djeci od uništenoga krova iznad dijela školske zgrade.

Ovih dana posjetili smo Sičice da vidimo je li se išta promijenilo otad, kako su obećali. Odgovor je kratak - nije.

Traka koja je prošle godine tamo postavljena stoji i dan danas i dočekat će učenike koji u ponedjeljak dođu u školu. Doći će ih deset, pet manje nego lani.

- Čuli smo da će se graditi nova škola na prostoru između Nove Gradiške i sela Sičice, to će biti oko tri kilometra od nas, navodno će u tu školu ići učenici svih područnih škola iz novogradiškoga kraja, i to u jednu smjenu. To je u redu, ali pitanje je kad će to biti - rekao nam je otac dvoje djece koja će u ponedjeljak u staru školu u Sičicama.

- Ima nas dovoljno u selu koji znamo mnogo toga raditi, zašto nam nisu kupili nešto crijepa, letve i lima, mi bismo sami popravili taj dio krova koji prijeti našoj djecu. Kad već imaju novca da financiraju rekonstrukciju škola u Bosni i Hercegovini, neka daju nešto i nama, a mi ćemo to napraviti - rekao je otac, a zabrinut je i školski domar.

- Znam za taj problem, i meni taj crijep može kada kosim travu pasti na glavu. Djeca su to, teško je to kontrolirati, ali nije moje da o tome mislim, moje je da radim - kazao nam je.

Majke učenika još lani su upozorile kako treba naći kvalitetnije rješenje.

- Nadležni su uzeli traku i ogradili dio školske zgrade koji se ne upotrebljava misleći tako da su zaštitili našu djecu, a prije svega oni su zaštitili sebe, no zaštitna traka se nalazi samo pola metra od ulaza na koji djeca ulaze svaki dan.

Ovako je sve izgledalo lani:

Ravnateljica OŠ Ljudevita Gaja, Blagica Pečnjak, kao i dr. sc. Anica Vukašinović, v. d. pročelnice županijskog Odsjeka za obrazovanje, sport i kulturu, potvrdile su nam kako su počele aktivnosti vezane za gradnju nove, moderne osnovne škole, u koju će u konačnici biti prebačena i djeca iz Sičica. I ova županija prati najavljene planove Ministarstva znanosti i obrazovanja o standardizaciji nastave i uvjeta za sve učenike prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Ukratko, plan je da se obnavljaju ili grade veće škole koje će pohađati djeca iz okolnih mjesta, uz bolje uvjete nego u područnim školama, jednosmjensku nastavu, prehranu te uštede za proračun.

- S obzirom na planirane značajne reformske promjene u razdoblju 2021. - 2030. u sektoru odgoja i obrazovanja Brodsko-posavska županija u pripremi je donošenja razvojnih dokumenata koji imaju za cilj osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova kojima je županija osnivač. To podrazumijeva usklađivanje mreže školskih ustanova utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na cijelom području županije, udovoljavanje zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja, te ispunjavanje uvjeta i mjerila propisanih državnim pedagoškim standardom. Kako bi se osiguralo sve navedeno potrebno je izgraditi, odnosno dograditi postojeće objekte matičnih škola, a EU sredstva za realizaciju istih osigurana su u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - napisali su nam iz odsjeka.

Kako su nas izvijestili, Brodsko-posavska županija izradila je i proslijedila idejna rješenja za gradnju, odnosno dogradnju školskih objekata za rad u jednoj smjeni na suglasnost ministarstvu, što je uvjet za apliciranje na natječaj za financiranje. Na novogradiškom području planirana je izgradnja nove osnovne škole "JUG" sa školskom športskom dvoranom, čime bi se rasteretile dvije najveće osnovne škole na području županije - OŠ Mato Lovrak i OŠ Ljudevit Gaj. Tako će se dobiti optimalan broj učenika u sve tri škole za rad u jednoj smjeni, po cca 400 učenika. Idejnim rješenjem planirana je neto površina škole 3291,04 m2, a dvorane 1.563,31 m2. Projektantska vrijednost ulaganja iznosila bi 77.500.000,00 kn ( procjena projektanta od siječnja 2022.).

Dotad učenici u Sičicama ostaju u staroj zgradi. No raspisivanje tog natječaja u okviru NPOO očekuje se krajem godine, a odluka o financiranju projekata koju budu odabrani tijekom 2023. godine. A to znači da će nas problem opasnog krova dočekati i sljedeće godine. Možda bi ipak trebalo razmisliti i riješiti tih nekoliko crepova koji vise učenicima iznad glave kako ne bi bilo kasno.

