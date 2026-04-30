Ovo je studentica medicine koja je operirala kod kuće: 'Drugi dan sam imala usne kao patka'

Nevjerojatan slučaj u Rumunjskoj. Kako piše Telegraf.rs, studentica medicine (23) obavljala je operacije u svojoj kući još od svoje 18 godine, iako nije imala pravo na rad. Klijente je privlačila preko interneta, a policija joj pokucala na vrata nakon prijave i sada se brani sa slobode. Djevojka je navodno pet godina radila estetske zahvate u svom domu, bez dozvole, bez završenog fakulteta.

Djevojka se na društvenim mrežama hvalila da je studentica medicine i pokazivala je luksuzan život. Objavljivala je fotografije s putovanja i slične stvari.

- Jučer je kod mene bila jedna klijentica i pričala je baš o toj djevojci. Rekla je da ju je vidjela, da je skuplja, mislila je da ako je skupo da to znači da je dobro. Idućeg jutra probudila se s usnama kao kod patke i morala je kod druge djevojke da joj to popravi - prepričava jedna studentica medicine.

Uz sve, osumnjičena djevojka se navodno snimala na TikToku dok je pripremala klijente za intervencije.

- Šokantno je, jer je iskoristila rad svoje majke - kaže poznanica osumnjičene. Policija je pretresla stan osumnjičene djevojke i otkrila improviziranu ordinaciju, nelegalno sagrađenu u kući.