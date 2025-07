Ovo je superćelijski oblak koji je donio kaos u Zagrebu! Ide na Slavoniju. Upalili crveni alarm

Jako olujno nevrijeme pogodilo je u jutarnjim satima cijelu Hrvatsku. Kiša praćena jakom grmljavinom i olujnim vjetrom radila je probleme od sjevera Hrvatske pa sve do Jadrana.

Veliki grmljavinski oblak krenuo je i prema Slavoniji za koju je DHMZ isprva izdao narančasti meteoalarm, ali su naknadno to promijenili u crveni.

Foto: Rain Alarm

Nevrijeme je u Zagrebu trgalo stabla, fasadu s kuća, a i nastala je šteta na automobilima.

Današnje nevrijeme došlo je nakon niza vrućih dana. Dio zemlje kiša je zahvatila još u nedjelju, a prava oluja stigla je jutros.

DHMZ za sutra prognozira mjestimično sunčano vrijeme, uz nestabilna razdoblja, pogotovo u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

- Mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, te izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni, a navečer na sjevernom Jadranu bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 19 °C, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša temperatura zraka uglavnom od 21 do 26 °C, na Jadranu od 25 do 30 °C - naveli su.