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Ovo je supertim za spašavanje života na Rebru: '2019. su bile tri transplatacije jetre, sad 30!'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Ovo je supertim za spašavanje života na Rebru: '2019. su bile tri transplatacije jetre, sad 30!'
Foto: Sandra Šimunović/Pixell

Cilj nam je na Rebru raditi transplantacije sa živih donora, to se dosad nije radilo, otkriva za 24sata dr. Kocman, a dr. Mrzljak kaže da između 15 i 20 posto bolesnika ipak ne dočeka transplantaciju. Zato uvode novosti.

Prva transplantacija jetre u Hrvatskoj napravljena je u KBC-u Zagreb 1989. godine i tada je predstavljala velik iskorak hrvatske medicine. No, razvoj programa nije tekao očekivanim tempom. Ratne godine i niz drugih okolnosti doveli su do toga da je transplantacija jetre na Rebru godinama ostala u drugom planu. Međutim, posljednjih godina Centar za transplantaciju jetre KBC-a Zagreb ostvario je značajan napredak, a nedavno su dobili veliko pojačanje u svom timu, dr. Branislava Kocmana. Dok se nekada godišnje obavljalo tek nekoliko transplantacija jetre, danas ih je više od 30 godišnje, ističe u razgovoru za 24sata prof. dr. sc. Anna Mrzljak, hepatologinja i voditeljica Centra za transplantaciju jetre KBC-a Zagreb.

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