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ZBOG SABOTAŽE PLINOVODA

Ovo je Ukrajinac kojeg su uhitili u Puli: Tražila ga cijela Europa, u Istru je stigao na odmor?!

Piše 24sata,
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Ovo je Ukrajinac kojeg su uhitili u Puli: Tražila ga cijela Europa, u Istru je stigao na odmor?!
Foto: Twitter
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Prema navodima njemačkog tužiteljstva, Vladimir Z. je obučeni ronilac kojeg se sumnjiči da je bio dio skupine koja je 2022. postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u blizini danskog otoka Bornholma...

U Puli je u srijedu ujutro uhićen ukrajinski državljanin Vladimir Z., kojeg njemačko pravosuđe sumnjiči da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u Baltičkom moru u rujnu 2022. godine, pisao je Tomislav Krasnec za Večernji list.

Uhićenje je provedeno na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdao njemački Savezni sud, a akciju su proveli hrvatski policajci u koordinaciji s Ravnateljstvom policije. Informaciju je prvo objavilo njemačko Savezno javno tužiteljstvo, dok je iz hrvatskog MUP-a potvrđeno da je osoba uhićena te da se provjerava njezin identitet.

Foto: Twitter

Jutarnji list piše kako je uhićenje obavljeno u turističkom objektu na području Pule, na Verudeli. Pretpostavlja se da je tu bio na godišnjem odmoru...

AKCIJA POLICIJE U Puli uhitili Ukrajinca kojeg Njemačka sumnjiči za razaranje plinovoda Sjeverni tok
U Puli uhitili Ukrajinca kojeg Njemačka sumnjiči za razaranje plinovoda Sjeverni tok

- Istarska policija jutros je u turističkom objektu na području Pule uhitila osobu u odnosu na koju se provode radnje radi potvrđivanja radi li se o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruheu raspisao Europski uhidbeni nalog. S obzirom na navedeno, u ovom trenutku nismo u mogućnosti potvrditi identitet uhićene osobe – odgovorili su nam iz policije - piše za JL Barbara Ban.

Prema navodima njemačkog tužiteljstva, Vladimir Z. je obučeni ronilac kojeg se sumnjiči da je bio dio skupine koja je u rujnu 2022. postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u blizini danskog otoka Bornholma.

Istražitelji tvrde da je upravo on sudjelovao u zaronima potrebnima za postavljanje eksploziva. Skupina je, prema sumnjama njemačkih istražitelja, prema mjestu akcije krenula jedrilicom iz Rostocka.

Preokret u istrazi Njemačka podigla optužnicu protiv Ukrajinca: Terete ga za sabotažu plinovoda Sjeverni tok
Njemačka podigla optužnicu protiv Ukrajinca: Terete ga za sabotažu plinovoda Sjeverni tok

Jahtu su navodno preko posrednika unajmili od njemačke tvrtke koristeći krivotvorene identifikacijske dokumente.

Eksplozije su odjeknule 26. rujna 2022. i teško oštetile oba plinovoda, što je izazvalo veliku međunarodnu istragu.

Vladimira Z. njemačko tužiteljstvo sumnjiči za suučesništvo u izazivanju eksplozija, protuustavnu sabotažu te uništavanje građevina.

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WSJ: Sabotažu Sjevernog toka odobrio ukrajinski vrh. Zalužni je ignorirao naredbu Zelenskog!

Nakon što postupak pred hrvatskim pravosuđem bude dovršen i bude izručen Njemačkoj, trebao bi biti izveden pred istražnog suca Saveznog suda.

Njemačko tužiteljstvo navelo je i da je protiv Serhija K., kojeg smatra jednim od pripadnika iste skupine, 30. lipnja ove godine podignuta optužnica pred Visokim regionalnim sudom u Hamburgu.
 

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