Ovo je Ukrajinac kojeg su uhitili u Puli: Tražila ga cijela Europa, u Istru je stigao na odmor?!

U Puli je u srijedu ujutro uhićen ukrajinski državljanin Vladimir Z., kojeg njemačko pravosuđe sumnjiči da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u Baltičkom moru u rujnu 2022. godine, pisao je Tomislav Krasnec za Večernji list.

Uhićenje je provedeno na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdao njemački Savezni sud, a akciju su proveli hrvatski policajci u koordinaciji s Ravnateljstvom policije. Informaciju je prvo objavilo njemačko Savezno javno tužiteljstvo, dok je iz hrvatskog MUP-a potvrđeno da je osoba uhićena te da se provjerava njezin identitet.

Foto: Twitter

Jutarnji list piše kako je uhićenje obavljeno u turističkom objektu na području Pule, na Verudeli. Pretpostavlja se da je tu bio na godišnjem odmoru...

- Istarska policija jutros je u turističkom objektu na području Pule uhitila osobu u odnosu na koju se provode radnje radi potvrđivanja radi li se o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruheu raspisao Europski uhidbeni nalog. S obzirom na navedeno, u ovom trenutku nismo u mogućnosti potvrditi identitet uhićene osobe – odgovorili su nam iz policije - piše za JL Barbara Ban.

Prema navodima njemačkog tužiteljstva, Vladimir Z. je obučeni ronilac kojeg se sumnjiči da je bio dio skupine koja je u rujnu 2022. postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u blizini danskog otoka Bornholma.

Istražitelji tvrde da je upravo on sudjelovao u zaronima potrebnima za postavljanje eksploziva. Skupina je, prema sumnjama njemačkih istražitelja, prema mjestu akcije krenula jedrilicom iz Rostocka.

Jahtu su navodno preko posrednika unajmili od njemačke tvrtke koristeći krivotvorene identifikacijske dokumente.

Eksplozije su odjeknule 26. rujna 2022. i teško oštetile oba plinovoda, što je izazvalo veliku međunarodnu istragu.

Vladimira Z. njemačko tužiteljstvo sumnjiči za suučesništvo u izazivanju eksplozija, protuustavnu sabotažu te uništavanje građevina.

Nakon što postupak pred hrvatskim pravosuđem bude dovršen i bude izručen Njemačkoj, trebao bi biti izveden pred istražnog suca Saveznog suda.

Njemačko tužiteljstvo navelo je i da je protiv Serhija K., kojeg smatra jednim od pripadnika iste skupine, 30. lipnja ove godine podignuta optužnica pred Visokim regionalnim sudom u Hamburgu.

