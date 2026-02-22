Ovo je Viktorija (23), policajka ubijena u napadu na Lavov

U napadu koji se u noći sa subote na nedjelju dogodio u središtu Lavova poginula je policajka, a 24 osobe su ozlijeđene. Došlo je do dvije eksplozije kada su policijske patrole stigle na mjesto događaja, piše Ukrainska Pravda.

Riječ je o 23-godišnjoj Viktoriji Špilki, udanoj za kolegu policajca. Rođena je u Volinskoj oblasti, a kasnije se s roditeljima preselila u Herson.

Tijekom noći napadnuti su Kijev i regija oko glavnog grada, crnomorska luka Odesa i središnja Ukrajina, javili su.

Foto: Ukraine's Police

Najmanje jedna osoba ozlijeđena je u kijevskoj regiji, a šteta je prijavljena u pet okruga gdje je oštećeno više od desetak kuća, rekao je regionalni guverner Mikola Kalašnjik u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Guverner Odese Oleh Kiper napisao je na Telegramu da je noćni napad dronom na energetsku infrastrukturu regije uzrokovao požare koji su ugašeni.

Rusija gotovo svakodnevno napada ukrajinski energetski sustav, napadajući termoelektrane i trafostanice.

Napadi na elektrane, sustav za prijenos energije i plinski sektor važni su elementi potpune invazije na Ukrajinu koju je Rusija pokrenula u veljači 2022.

Foto: Roman Baluk