'Ovo joj nećemo oprostiti': Kolindu sada čekaju crni dani

Gotova je. Ovo joj nikad nećemo oprostiti, ni mi ni birači, rekao nam je jedan dojučerašnji vatreni Kolindin zagovornik s ljute hrvatske desnice dodajući kako Kolinda za dvije godine može tražiti novo radno mjesto.

- Vučić se nije čak ni pokajao, a ona ga je primila i dala mu priliku za trijumf. Budimo iskreni, Vučić je zabio hat-trick u gostima, obrisao je pod i s njom i s nama, a ona, za čiju smo pobjedu sve učinili, ne samo da nas nije pitala za mišljenje, nego nas je pred tim nereformiranim četnikom prozvala ‘političkim marginalcima’. Osim toga, pored njega je djelovala izgubljeno - rekao je za Express sugovornik s desnog ruba političke scene.

Martina Dalić, navodno, grčevito brani svoju kožu i odbija predati ostavku, a nagodba u Agrokoru, u prvom zakonskom roku, je otpala. To znači da će na Plenkovićeva leđa pasti teret svakog zamislivog neuspjeha u postizanju nagodbe. To svakako neće biti ugodno, ni ako smijeni Martinu Dalić, a osobito ako i ona i Ramljak ostanu. Potrošeni su deseci milijuna eura na način kakav Europa ne poznaje, napunjeni su privatni džepovi, a nagodbe nema - kako to braniti?

