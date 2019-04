'Ovo još nije Brkićev politički kraj, ali je možda kraj početka'

Franjo Varga, Milijan Brkić, njegov brat Jozo Brkić i Blaž Curić kazneno su prijavljeni zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te za zloporabu naprava na štetu više osoba, priopćili su iz MUP-a.

Policija “osnovano sumnja” da je jedan od prijavljenih - Franjo Varga - dugo, na poticaj i uz pomaganje ostalih osumnjičenih, “počinio više kaznenih djela neovlaštenog presretanja računalnih podataka kao i zloporabe naprava”.

[video: 1205873 / videovijesti milijan brkić fratar jasenovac plenković]

“Na taj način neovlašteno je pristupao sadržajima korisničkih računa oštećenih osoba da bi potom te sadržaje učinio dostupnima drugim osumnjičenima”, objavljeno je iz MUP-a. Iako policija nije objavila detalje, čini se da je riječ o mailovima, odnosno o nadzoru nad elektroničkom poštom više ljudi. Doznajemo kako je riječ o najmanje dvije žene, a moguće da ih je bilo i više. Jedna od njih je, kako doznajemo, bivša supruga potpredsjednika Sabora.

Ona se obratila javnosti priopćenjem u kojem tvrdi da su optužbe prema kojima PNUSKOK provodi izvide protiv njenog bivšeg muža netočne te da je riječ o “sramotnim djelovanjima i konstrukcijama”.

Brkić ima saborski imunitet

Milijan Brkić danas nije bio raspoložen za komentare, a telefon njegova odvjetnika uzalud je zvonio: nije nam se javio kako bi prokomentirao vijest o dizanju kaznene prijave, a pravna bi bitka ovdje mogla biti duga i kompleksna. Brkić, naime, kao saborski zastupnik uživa imunitet, što će sigurno otegnuti daljnje, kako to pravnici vole reći, procesne radnje. Osim toga, riječ je o više kaznenih djela koja imaju osnovni i teži oblik, a otvoreno je i pitanje može li se govoriti o udruživanju, koje zasad nitko nije spominjao.

- Osnovanost sumnje u ova kaznena djela, koja se progone po službenoj dužnosti, proistječe iz dokaznih radnji pretraga pokretnih stvari koje su provedene temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, a koje su obavljene u sklopu višemjesečnoga kriminalističkog istraživanja koje je ranije provedeno u koordinaciji s Uskokom - navodi policija pokušavajući, čini se, unaprijed odgovoriti na pitanje zašto prijava protiv braće Brkić nije dignuta ranije, istodobno kad i one koje su dignute protiv Varge i Curića. Ovako ostaje sumnja - koju Brkić izriče naglas, a neki njegovi kolege iz HDZ-a anonimno, kako institucije obavljaju politički posao.

Milijan Brkić prošlog tjedna je gnjevno rekao kako je “sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije”, no nije jasno na koje to pojedince misli. Već dulje od godinu dana nije spomenuo niti jedno ime nego govori o “dušobrižnicima” ili “pojedincima koji će se prepoznati”.

Parafrazirajući Winstona Churchilla, možemo reći: “Ovo još nije Brkićev politički kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka”. Brkićeve šanse za nastavak karijere u velikom stilu su male. Čini se da je ovakvom raspletu sam kumovao. Ostaje dojam da je imao priliku “razboljeti se”, okušati “sreću u nekom drugom poslu” ili naći neki sličan izgovor pa se mirno povući iz stranke i s pozicija na kojima vrh HDZ-a očito želi druge ljude. Andriji Mikuliću je, recimo, ponuđena sjajna zavjetrina, i on ju je objeručke prihvatio.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ovo je kraj početka...

Taj je scenarij vjerojatno stajao na raspolaganju i Brkiću. Čini se da su mu “dušobrižnici” iz njegove stranke poslali vrlo čitljive signale da se sa scene makne sam, pa će biti pošteđen - Plenković bi tad imao stranku pod potpunom kontrolom - no Brkić se nije dao. On se inatio, rogoborio, zauzimao agresivnu pozu tvrdeći da nastavlja rat - nikad nije rekao protiv koga - i ostajao u sedlu, iako su i Kuščević i Jandroković, pa na kraju i sam Plenković (koji je jednom rekao da mu afera SMS-ovi “s vremenom izgleda sve gore”), bili sasvim jasni u signalima da je nepoželjan. Sad ga očito čeka borba za spašavanje vlastite kože.

Kazne su i do pet godina zatvora

Za neovlašteno presretanje računalnih podataka zakon predviđa kaznu do tri godine zatvora. Ako su presretani podaci državnih tijela, kazna ide do pet godina, a za kazneno djelo “zloporabe naprava” kazna je do tri godine zatvora.