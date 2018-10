Ovo nam je samo potvrda da radimo dobro i kvalitetno

Zahvaljujemo se majkama jer znamo s koliko ljubavi biraju proizvode. One su najvažniji potrošači s obzirom na to da je njihova uloga u obitelji najveća. Mame su nam najvažniji potrošači, njihovo mišljenje nam je presudno i ovom oznakom 'Odabrale mame' imamo potvrdu da radimo dobro i kvalitetno, ali i da to ljudi prepoznaju, samo su neke od izjava ljudi čije su proizvode hrvatske mame prvi put u siječnju 2018. godine okitile oznakom "Odabrale mame". U tri je mjeseca, pojasnio je tada direktor projekta Tihomir Kovač, anketirano više od 8000 majki koje su dale oko 59.000 ocjena za 347 proizvoda koji se mogu pronaći na hrvatskom tržištu. Svi pobjednički proizvodi imaju pravo na isticanje oznake da su im svoje povjerenje dale hrvatske mame, što može samo pozitivno djelovati na njihovu reputaciju.

Mame su i tada ocjenjivale zadovoljstvo korištenim proizvodom, privlačnost proizvoda, procijenjenu vrijednost za uloženi novac i namjeru ponovne kupnje.

Foto: Evgeny Atamanenko

Oznakom "Odabrale mame" u siječnju 2018. godine mame su nagradile ovih 15 proizvoda: Faks helizim za najbolji deterdžent, Ornel za najbolji omekšivač rublja, ABC krem sir za najbolji mliječni namaz, Dove gel za najbolji gel za tuširanje, Clarum listovi za pite i savijače proglašene su najboljima u svojoj kategoriji, najbolja tjestenina u kategoriji tjestenina je Paštaria, Labudov Meri Merino odabran je za najbolji deterdžent za osjetljivo rublje, Nestle baby dessert za najbolji mliječni desert za bebe i djecu, u kategoriji čokolade najboljom je proglašena Toblerone, u kategoriji trajni naresci, paštete, šunka u ovitku i hrenovke pobijedio je brend Gavrilović, u kategoriji čips nagradu je osvojio Lorenz Crunchips, a za najbolju salamu u kategoriji posebnih salama i parizera proglašena je Piko salama.

Pravilo je da proizvode koji se pojavljuju u istraživanjima prijavljuju sami proizvođači, putem web obrasca, no u zadnje vrijeme sve više kategorija predlažu upravo mame. Njihov interes je dobiti preporuku za kupnju proizvoda ili korištenje neke usluge, a koja proizlazi iz istraživanja na velikom nacionalnom uzorku majki u dobi od 18 do 55+ godina. Mame se mogu prijaviti i u panel za istraživanja, i to ne samo online istraživanja zadovoljstva proizvodima i uslugama nego i degustacije ili testiranja proizvoda koja planiramo uvesti.

Prijaviti se možete putem www.odabralemame.com.

Tema: Promo sadržaj