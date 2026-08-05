Ovo nije samo obljetnica jedne vojne operacije! Ovo je Priča o nadi, hrabrosti, vjeri i žrtvi...

Postoje datumi koji ne pripadaju samo kalendaru, nego postaju dio identiteta jednog naroda. Za Hrvatsku je 5. kolovoza upravo takav dan. To nije samo obljetnica jedne vojno-redarstvene operacije niti tek uspomena na završne dane Domovinskog rata. To je simbol trenutka u kojem je hrvatska država ponovno uspostavila teritorijalni integritet i potvrdila pravo na slobodu.

Vojno-redarstvena operacija Oluja trajala je svega 84 sata, ali njezino značenje daleko nadilazi njezino trajanje. Hrvatska vojska i Specijalna policija pokazale su iznimnu organiziranost, odlučnost i sposobnost izvođenja jedne od najsloženijih vojnih operacija u modernoj europskoj povijesti. Oslobađanjem Knina i najvećeg dijela okupiranog teritorija ponovno je uspostavljen ustavnopravni poredak na velikom dijelu Hrvatske, a stvoreni su preduvjeti za konačni završetak Domovinskog rata.

No Oluja nije bila važna samo zbog vojnih uspjeha. Ona je označila kraj razdoblja u kojem je budućnost države bila neizvjesna. Donijela je nadu prognanicima da će se vratiti svojim domovima, otvorila put mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja i stvorila preduvjete za uspostavu trajnog mira. Time je postala događaj koji je trajno promijenio političku kartu jugoistočne Europe. Iza vojnih karata, zapovijedi i strateških odluka ostali su ljudi.

Branitelji koji su nosili najveći teret rata, obitelji koje su čekale vijesti s bojišta, civili koji su izgubili svoje najbliže i svi oni koji su godine proveli daleko od svojih domova. Zato se Oluja ne može promatrati samo kroz brojke i vojne analize. Ona je prije svega priča o hrabrosti, zajedništvu, požrtvovnosti i vjeri da se sloboda može izboriti i sačuvati.

Tri desetljeća poslije, Oluja ostaje jedna od najvažnijih prekretnica hrvatske povijesti. Ona podsjeća da sloboda nije darovana, nego izborena, te da mir, sigurnost i državna samostalnost počivaju na žrtvi onih koji su bili spremni braniti svoju domovinu. Upravo zato njezina se vrijednost ne mjeri samo vojnom pobjedom, nego trajnim nasljeđem koje je ostavila budućim generacijama - Hrvatskom koja je slobodna, međunarodno priznata i gospodar svoje sudbine.