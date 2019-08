'Ovo se nije događalo čak ni u najtežim poratnim vremenima'

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac stigao je u Uzdolje kraj Knina gdje su maskirani napadači upali u kafić i ozlijedili pet osoba, među kojima i devetogodišnje dijete. Zajedno s Borisom Miloševićem razgovarao je s mještanima mjesta, kao i vlasnicima kafića.

- Nije se događalo ni u najtežim poratnim vremenima. I u tom smislu su svi mještani ovoga mjesta potreseni, zabrinuti. Došli smo da čujemo iz prve ruke što se dogodilo i da im pomognemo koliko možemo. I da vidimo što možemo napraviti da pomognemo ljudima koji su imali konkretne štete - rekao je Pupovac, javlja N1.

Predsjednik SDSS-a nije htio komentirati političku pozadinu slučaja. Rekao je da će o tome pričati u petak u Saboru u 10.30.

- Nakon ovoga ćemo ići još u Đevrske i to je to. Sutra ćemo govoriti o atmosferi kao podlozi za ovaj događaj. Ovo su siromašne sredine. Ljudi ne žive lako, kao što se inače ne živi lako u Hrvatskoj. Ovi ljudi žive skromno i znamo da im je potrebna pomoć. I to ćemo i napraviti - rekao je te dodao kako će se okupiti na istome mjestu i za osam dana.

- Prije svega ćemo pokazati da postoji drugačiji način odnosa prema drugima, nego što je to sada - rekao je.

Podsjetimo, ranije u četvrtak je napad kraj Knina komentirao i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Osudio je napad, no istaknuo da se radi o pojedincima, a ne o klimi u društvu koja potiče nasilje.