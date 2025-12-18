Obavijesti

Komentari 0
Ovo su bili najgledaniji videi u proteklih tjedan dana: Dinamov novi poraz, peticija za klečavce..

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PIXSELL.

Proteklih tjedan dana obilježile su utakmice Dinama i Hajduka, nezgode na prometnicama, peticija za klečavce na trgovima

Protekli tjedan, ali i vikend obilježen je nogometom i novim europskim utakmicama. Osim sporta, tu su i već sad nezaobilazne nesreće na cestama, al i vožnja u pogrešnom smjeru...

Španjolski Betis zadao je još jedan europski 'šamar' Dinamu. Više o novom porazu u Europskoj ligi pročitajte ovdje.

Pokretanje videa...

Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' 01:02
Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell

Prošli tjedan pokrenuta je peticija za uklanjanje molitelja s trgova. Skupili su više od 60.000 potpisa, a više pročitajte ovdje.

Pokretanje videa...

Ponovljen performans s ružama na Trgu 00:42
Ponovljen performans s ružama na Trgu | Video: Marta Divjak/24sata

Rebićeva ruka, dva gola i lakat protiv Lokomotive, to je rezime Hajdukove pobjede protiv Lokomotive. Više pročitajte ovdje.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Lokomotiva - Hajduk 02:00
Golovi na utakmici Lokomotiva - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Prava drama odvila se na A1! Vozač je bježao u suprotnom smjeru i pritom prevozio migrante. Više o tome pročitajte ovdje.

Pokretanje videa...

Policijska potjera na A1 00:55
Policijska potjera na A1 | Video: čitatelj/24sata

Livajin agent za 24sata je otkrio: Nije Marko problem Hajduka! Ostatak razgovora pročitajte ovdje.

Pokretanje videa...

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! 01:07
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Simonu Brlić-Kukoleča prijatelji su iznenadili automobilom. Nedavno je diplomirala i položila vozački, a cijeli razgovor pročitajte ovdje.

Pokretanje videa...

Iznenadili prijateljicu poklonom koji će pamtiti cijeli život 02:15
Iznenadili prijateljicu poklonom koji će pamtiti cijeli život | Video: 24sata Video

Kao da gužve same po sebi nisu dovoljne, svaka nesreća ili nezgoda na zagrebačkim prometnicama dodatno zagorča život vozačima. Na Savskoj cesti, kod Crnatkove ulice, kamion je potrgao vodove za tramvaje, a više o tome pročitajte ovdje.

Pokretanje videa...

Zastoj prometa na Savskoj u Zagrebu 00:40
Zastoj prometa na Savskoj u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Turci su ludi za Petkovićem! Mnogi navijači pohvalili su njegov sjajan gol protiv Karagümrüka. Reakcije pročitajte ovdje.

