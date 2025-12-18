Proteklih tjedan dana obilježile su utakmice Dinama i Hajduka, nezgode na prometnicama, peticija za klečavce na trgovima
Ovo su bili najgledaniji videi u proteklih tjedan dana: Dinamov novi poraz, peticija za klečavce..
Protekli tjedan, ali i vikend obilježen je nogometom i novim europskim utakmicama. Osim sporta, tu su i već sad nezaobilazne nesreće na cestama, al i vožnja u pogrešnom smjeru...
Španjolski Betis zadao je još jedan europski 'šamar' Dinamu. Više o novom porazu u Europskoj ligi pročitajte ovdje.
Prošli tjedan pokrenuta je peticija za uklanjanje molitelja s trgova. Skupili su više od 60.000 potpisa, a više pročitajte ovdje.
Rebićeva ruka, dva gola i lakat protiv Lokomotive, to je rezime Hajdukove pobjede protiv Lokomotive. Više pročitajte ovdje.
Prava drama odvila se na A1! Vozač je bježao u suprotnom smjeru i pritom prevozio migrante. Više o tome pročitajte ovdje.
Livajin agent za 24sata je otkrio: Nije Marko problem Hajduka! Ostatak razgovora pročitajte ovdje.
Simonu Brlić-Kukoleča prijatelji su iznenadili automobilom. Nedavno je diplomirala i položila vozački, a cijeli razgovor pročitajte ovdje.
Kao da gužve same po sebi nisu dovoljne, svaka nesreća ili nezgoda na zagrebačkim prometnicama dodatno zagorča život vozačima. Na Savskoj cesti, kod Crnatkove ulice, kamion je potrgao vodove za tramvaje, a više o tome pročitajte ovdje.
Turci su ludi za Petkovićem! Mnogi navijači pohvalili su njegov sjajan gol protiv Karagümrüka. Reakcije pročitajte ovdje.
