Ovo su ciljevi AfD-a: Zaokret od 180 stupnjeva u migracijskoj politici, građanske patrole...

Njemačka ekstremno desno-populistička stranka Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila je povijesni trijumf na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu, osvojivši 43,8 posto glasova. Iako im je za apsolutnu većinu nedostajala tek nekolicina mandata, ovaj rezultat potvrdio je njihov status jedne od najbrže rastućih političkih snaga u zemlji i izazvao snažne posljedice na njemačkoj političkoj sceni.

Vodeći kandidat stranke, Ulrich Siegmund, pobjedu je proglasio povijesnom, poručivši kako su birači poslali jasan signal da "stvari ne mogu ići dalje kao do sada". Uspjeh dolazi unatoč takozvanom "sanitarnom kordonu" ili "vatrozidu", politici etabliranih stranaka koje odbijaju bilo kakvu suradnju s AfD-om, čiji je regionalni ogranak u toj pokrajini klasificiran kao "potvrđeno desnoekstremistički".

Od euroskeptičnih profesora do vodeće snage krajnje desnice

Osnovan 2013. godine od strane skupine ekonomista i akademika, AfD je u početku bio percipiran kao umjerena, euroskeptična stranka "profesora" koja se protivila politici spašavanja eura. Njihov primarni cilj bio je ponuditi alternativu kancelarki Angeli Merkel i njezinoj politici "alternativlosigkeit" (besalternativnosti). Međutim, stranka se ubrzo znatno transformirala.

S izbjegličkom krizom 2015. godine, fokus se s ekonomije prebacio na antiimigracijsku i antiislamsku retoriku. Unutarstranačke borbe dovele su do odlaska umjerenijih osnivača, poput Bernda Luckea, dok su na čelo došle figure poput Frauke Petry, a kasnije i sadašnjeg dvojca Alice Weidel i Tina Chrupalle. Pod njihovim vodstvom, stranka se čvrsto pozicionirala na krajnjoj desnici njemačkog političkog spektra, kapitalizirajući na nezadovoljstvu građana migracijama, ekonomskim problemima i politikama vladajućih koalicija.

Njihova popularnost posebno je izražena na području bivše Istočne Njemačke, gdje birači, suočeni s dugotrajnim ekonomskim i integracijskim izazovima nakon ujedinjenja, pokazuju veću sklonost prema snažnim vođama i populističkim porukama. Savezni ured za zaštitu ustava (BfV), njemačka unutarnja obavještajna agencija, 2025. je cijelu stranku klasificirao kao "potvrđeno desnoekstremističku", ali je ta klasifikacija nakon pravnog spora privremeno suspendirana dok traje sudski postupak.

Radikalan zaokret u migracijskoj politici i koncept "remigracije"

U samom srcu programa AfD-a nalazi se potpuni preokret u migracijskoj politici, opisan kao "zaokret od 180 stupnjeva". Stranka zahtijeva "ofenzivu deportacija od prve minute" i trenutačno protjerivanje ilegalnih migranata. Središnji pojam njihove politike je "remigracija", termin koji je izazvao masovne prosvjede diljem Njemačke nakon što je otkriveno da su visoki članovi AfD-a na tajnom sastanku s predstavnicima krajnje desnice razgovarali o planovima za masovno protjerivanje velikog broja ljudi s migrantskim podrijetlom, uključujući i scenarije koji su obuhvaćali osobe s njemačkim državljanstvom koje se ne smatraju dovoljno integriranima.

Prema njihovom programu za Sasku-Anhalt, tražitelji azila bili bi smješteni u centre za deportaciju, novčana pomoć bila bi ukinuta i zamijenjena prvenstveno materijalnim davanjima, a predlaže se i osnivanje posebne radne skupine za remigraciju (unutar pokrajinske vlade.

Jedna od najkontroverznijih mjera je ona u obrazovnom sustavu, gdje bi djeca izbjeglica bila isključena iz redovnih škola i podučavana u odvojenim razredima, s nastavom osmišljenom da im prenese poruku kako je njihov boravak u Njemačkoj samo privremen. Pravni stručnjaci upozoravaju da bi mnoge od ovih mjera mogle biti u suprotnosti s njemačkim ustavom te europskim i međunarodnim pravom.

Obrazovanje i kultura pod stijegom "nacionalnog ponosa"

AfD planira duboke promjene u obrazovanju i kulturi, s ciljem "deideologizacije" i promicanja onoga što nazivaju "tradicionalnim njemačkim vrijednostima". Njihova kulturna politika u Saskoj-Anhaltu uključuje zahtjeve za promjenom pristupa njemačkoj povijesti i jačim naglašavanjem nacionalnog identiteta.

Ideja je revidirati školske kurikulume kako bi se manje naglašavao pristup njemačkoj povijesti koji stranka povezuje s "kulturom krivnje", a više isticala razdoblja nacionalnog uspjeha, poput onog pod kancelarom Ottom von Bismarckom. U školama bi se, prema prijedlozima AfD-a, ograničilo odnosno zabranilo isticanje zastava duginih boja, koje stranka smatra "simbolom obezvrjeđivanja obitelji", dok bi se inzistiralo na isticanju njemačke nacionalne zastave.

Njihova "nova, patriotska kulturna politika" predviđa i ukidanje financiranja za umjetnost koju smatraju "anti-njemačkom". Na meti kritika našao se i svjetski poznati umjetnički pokret Bauhaus, koji je cvjetao upravo u Saskoj-Anhaltu, a koji AfD kritizira kao primjer pogrešnog smjera modernizma i bez dovoljnog naglaska na njemačkom identitetu. Kritičari upozoravaju da ovakva retorika opasno podsjeća na nacistički napad na modernu umjetnost prije stotinu godina.

Odnos prema Europskoj uniji i Rusiji

U vanjskoj politici AfD se zalaže za radikalnu promjenu kursa. U svom saveznom programu stranka je zagovarala izlazak Njemačke iz eurozone i ponovno uvođenje nacionalne valute. Međutim, predsjednica stranke Alice Weidel 2025. javno je ublažila taj stav, ocijenivši da je za izlazak iz eura sada "prekasno". Istodobno, AfD želi transformirati Europsku uniju u decentraliziranu "zajednicu suverenih država" i protivi se bilo kakvom zajedničkom zaduživanju.

Weidel je također izjavila da bi, ako reforme unutar EU ne uspiju, trebalo organizirati referendum o izlasku Njemačke, po uzoru na Brexit. Jednako jasan je i njihov stav prema Rusiji. AfD zahtijeva hitan prekid sankcija protiv Moskve i obustavu svake vojne pomoći Ukrajini. Budućnost Ukrajine vide kao neutralnu državu izvan NATO saveza.

Zalažu se za obnovu gospodarskih veza s Rusijom i čak predlažu širenje nastave ruskog jezika u njemačkim školama. Iako se NATO smatra važnim sigurnosnim okvirom, AfD traži jaču europsku samostalnost unutar saveza. Ova izrazito naklonjena politika prema obnovi odnosa s Rusijom dovela ih je u sukob s drugim desnim strankama u Europi, poput francuskog Nacionalnog okupljanja, što je rezultiralo njihovim izbacivanjem iz zajedničkog kluba u Europskom parlamentu i formiranjem nove, radikalnije skupine Europa suverenih nacija.

Gospodarstvo, energetika i društvena pitanja

Gospodarski program AfD-a temelji se na neoliberalnim načelima: smanjenje poreza, deregulacija i ograničena uloga države. Ipak, najradikalnije promjene predlažu u energetici. Stranka se oštro protivi zelenoj tranziciji (Energiewende) i politici borbe protiv klimatskih promjena, dovodeći u pitanje dominantni znanstveni i politički pristup klimatskoj politici te odbacujući opravdanost sadašnjeg opsega državnih mjera.

Zalažu se za ukidanje poreza na CO2, nastavak korištenja ugljena i, najvažnije, povratak nuklearnoj energiji, uključujući ponovno aktiviranje već ugašenih nuklearnih elektrana. Na polju unutarnje sigurnosti, predlažu uspostavu "građanskih patrola" kao svojevrsne pomoćne policije, što kritičari opisuju kao potencijalno poticanje vigilantizma.

U društvenim pitanjima, AfD zastupa izrazito konzervativne stavove. Protive se istospolnim brakovima, promiču tradicionalne obiteljske vrijednosti i oštro kritiziraju ono što nazivaju "rodnom ideologijom" i modernim feminizmom. Sve ove politike, od "remigracije" do kulturnog zaokreta, čine platformu koja je AfD-u donijela povijesnu pobjedu u Saskoj-Anhaltu, ali istovremeno izazivaju duboku zabrinutost u Njemačkoj i Europi zbog smjera u kojem bi zemlja mogla krenuti ako se njihov uspon nastavi.

*uz korištenje AI-ja