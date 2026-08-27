Ovo su ljudi koji su ubijeni 1991. u Škabrnji! Za taj zločin krvnik Mladić nikad nije odgovarao

Dan prije nego će krvnik Ratko mladić napasti Škabrnju, u svoj ratni dnevnik zapisao je zadatke. U dokumentima korištenima pred Haškim sudom zabilježena je njegova formulacija prema kojoj je 180. brigada trebala pomaknuti oklopni bateleur prema Škabrnji i Nadinu - "da se to zbriše". U istom kontekstu govori se o potrebi da se prostor Škabrnje i Nadina "očisti". Sljedećeg jutra započeo je napad.

U Škabrnju su 18. studenoga prodrle snage JNA, teritorijalne obrane i srpske paravojne formacije. Nakon topničkog i oklopnog napada uslijedili su zločini nad civilnim stanovništvom. Ljudi su izvlačeni iz kuća i skloništa te zlostavljani i ubijani iz neposredne blizine. Tog su dana pripadnici bivše JNA pod Mladićevim zapovjedništvom i srpskih paravojnih postrojbi ušli u Škabrnju, mučili i ubijali civile i 15 hrvatske vojnike.

Ovo je popis ljudi koje je ubio krvnik, a za taj zločin nije odgovarao.

- Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno je osudio Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Nažalost, Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za masakr u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde, koju i danas osjećaju obitelji žrtava Mladićevih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila - poručili su iz Ministarstva branitelja.

POGINULI BRANITELJI 18. i 19. studenog 1991.

VLADIMIR (Franjo) HORVAT

Datum rođenja: 06.12.1953.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

NEDILJKO (Andrija) IVKOVIĆ

Datum rođenja: 18.10.1952.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ivkovići

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

NEDILJKO (Ante) JURIĆ

Datum rođenja: 23.09.1955.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

SLAVKO (Joso) MILJANIĆ

Datum rođenja: 23.10.1956.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

MILE (Petar) PAVIČIĆ

Datum rođenja: 25.01.1965.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

GAŠPAR (Ljubo) PERICA

Datum rođenja: 06.04.1955.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

ANTE (Ivan) RAŽOV

Datum rođenja: 01.06.1955.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

MARKO (Grgo) ROGIĆ

Datum rođenja: 14.03.1959.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

BUDE (Vice) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 22.09.1959.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Benkovac

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

IVICA (Vice) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 31.10.1961.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

MILJENKO (Vice) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 12.02.1952.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Benkovac

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

ŠIME (Rade) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 19.02.1955.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

NEDJELJKO (Božo) ŠKARA

Datum rođenja: 12.02.1955.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

STANKO (Stojan) VICKOVIĆ

Datum rođenja: 27.10.1956.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

CIVILI UBIJENI U ŠKABRNJI 18. i 19. studenog 1991.

IVAN – VICE (Šime) BABIĆ

Datum rođenja: 24.12.1941.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

GRGO (Tome) BILAVER

Datum rođenja: 16.02.1915.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

LUKA (Martin) BILAVER

Datum rođenja: 02.09.1899.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

PEKA (r. Tadić) BILAVER

Datum rođenja: 24.02.1927.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

ANA (r. Peraić) BRKIĆ

Datum rođenja: 25.04.1925.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Brkići

JOSO (Andrija) BRKIĆ

Datum rođenja: 15.02.1924.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

MARIJA (r. Jurjević) BRKIĆ

Datum rođenja: 13.05.1943.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

MARKO (Joso) BRKIĆ

Datum rođenja: 02.11.1943.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

MARIJA (r. Kalinić) DRAŽINA

Datum rođenja: 28.08.1920.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

JURE (Mate) ERLIĆ

Datum rođenja: 19.03.1925.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

DUMICA (r. Šikić) GOSPIĆ

Datum rođenja: 02.02.1916.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

LJUBOMIR (Nikola) IVKOVIĆ

Datum rođenja: 01.05.1912.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo-Mastelje

TEREŽA (r. Brzoja) IVKOVIĆ

Datum rođenja: 20.05.1920.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo-Mastelje

MARKO (Bare) IVKOVIĆ

Datum rođenja: 13.05.1907.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

ANICA (r. Šakić) JURIĆ

Datum rođenja: 26.09.1914.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

GRGO (Šime) JURIĆ

Datum rođenja: 17.02.1909.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

JELA (r. Vlasnović) JURIĆ

Datum rođenja: 12.02.1908.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

PETAR (Krševan) JURIĆ

Datum rođenja: 15.06.1936.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

ŠIMICA (r. Milković) JURJEVIĆ

Datum rođenja: 10.06.1913.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo

MIRKO – IVAN (Šime) KARDUM

Datum rođenja: 10.08.1919.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

JOSO (Šime) MILJANIĆ

Datum rođenja: 08.02.1928.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

NIKOLA – NIKO (Tome) PAVIČIĆ

Datum rođenja: 21.10.1922.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

PETAR (Marko) PAVIČIĆ

Datum rođenja: 19.10.1942.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

JOSIP (Ante) PERICA

Datum rođenja: 10.07.1934.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

LJUBO (Šime) PERICA

Datum rođenja: 19.09.1932.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

IVAN (Tomo) RAŽOV

Datum rođenja: 22.07.1927.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

JELA (r. Miljanić) RAŽOV

Datum rođenja: 07.05.1906.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ražovi

ŠIME (Božo) RAŽOV

Datum rođenja: 29.03.1938.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ražovi

KATA (r. Ražov) ROGIĆ

Datum rođenja: 24.12.1932.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

NIKOLA (Niko) ROGIĆ

Datum rođenja: 01.01.1930.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

PETAR (Petar) ROGIĆ

Datum rođenja: 05.06.1930.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Benkovac

GRGICA (r. Bučić) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 24.02.1903.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

KRSTO (Ivan) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 01.04.1927.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

LUCA (r. Kulaš) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 07.12.1922.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

RADE (Šime) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 02.01.1931.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

VICE (Ivan) ŠEGARIĆ

Datum rođenja: 30.04.1933.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

PERA (r. Lakić) ŠKARA

Datum rođenja: 16.05.1937.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Škare

PETAR (Jure) ŠKARA

Datum rođenja: 27.06.1928.

Datum pogibije: 19.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Škare

STANA (r. Ivaneža) VICKOVIĆ

Datum rođenja: 02.10.1936.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

MARA ŽILIĆ

Datum rođenja: 28.10.1915.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

MILKA (r. Jurić) ŽILIĆ

Datum rođenja: 26.02.1940.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

PAVICA (r. Lulić) ŽILIĆ

Datum rođenja: 05.09.1928.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

ROKO (Božo) ŽILIĆ

Datum rođenja: 09.08.1929.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

TADIJA (Šime) ŽILIĆ

Datum rođenja: 17.04.1928.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

MARKO (Marko) ŽUPAN

Datum rođenja: 14.09.1932.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

CIVILI UBIJENI I POGINULI U ŠKABRNJI IZ DRUGIH MJESTA

ŽELJKO (Ante) ĆURKOVIĆ

Datum rođenja: 07.03.1968.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

LUKA ČIČAK

Datum rođenja: 1936.

Datum pogibije: 18.11.1991.

Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar