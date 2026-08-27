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ŽRTVE RATA

Ovo su ljudi koji su ubijeni 1991. u Škabrnji! Za taj zločin krvnik Mladić nikad nije odgovarao

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 4 min
Ovo su ljudi koji su ubijeni 1991. u Škabrnji! Za taj zločin krvnik Mladić nikad nije odgovarao
Škabrnja: Obilježen dan sje?anja na žrtve masakra u Škabrnji | Foto: Filip Brala/PIXSELL
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Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru. Osuđen je zbog pokolja u Srebrenici. Svoj krvavi zanat ispekao je u Hrvatskoj

Dan prije nego će krvnik Ratko mladić napasti Škabrnju, u svoj ratni dnevnik zapisao je zadatke. U dokumentima korištenima pred Haškim sudom zabilježena je njegova formulacija prema kojoj je 180. brigada trebala pomaknuti oklopni bateleur prema Škabrnji i Nadinu - "da se to zbriše". U istom kontekstu govori se o potrebi da se prostor Škabrnje i Nadina "očisti". Sljedećeg jutra započeo je napad.

MEĐUNARODNI KAZNENI SUD UN potvrdio smrt osuđenog ratnog zločinca: Umro je u Haagu, pokrenuta je istraga!
UN potvrdio smrt osuđenog ratnog zločinca: Umro je u Haagu, pokrenuta je istraga!

U Škabrnju su 18. studenoga prodrle snage JNA, teritorijalne obrane i srpske paravojne formacije. Nakon topničkog i oklopnog napada uslijedili su zločini nad civilnim stanovništvom. Ljudi su izvlačeni iz kuća i skloništa te zlostavljani i ubijani iz neposredne blizine. Tog su dana pripadnici bivše JNA pod Mladićevim zapovjedništvom i srpskih paravojnih postrojbi ušli u Škabrnju, mučili i ubijali civile i 15 hrvatske vojnike.

NIŽU SE REAKCIJE Umro krvnik Ratko Mladić!
Umro krvnik Ratko Mladić!

Ovo je popis ljudi koje je ubio krvnik, a za taj zločin nije odgovarao.

- Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno je osudio Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Nažalost, Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za masakr u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde, koju i danas osjećaju obitelji žrtava Mladićevih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila - poručili su iz Ministarstva branitelja.

POGINULI BRANITELJI 18. i 19. studenog 1991.

VLADIMIR (Franjo) HORVAT
Datum rođenja: 06.12.1953.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

NEDILJKO (Andrija) IVKOVIĆ
Datum rođenja: 18.10.1952.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ivkovići
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

NEDILJKO (Ante) JURIĆ
Datum rođenja: 23.09.1955.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

SLAVKO (Joso) MILJANIĆ
Datum rođenja: 23.10.1956.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

MILE (Petar) PAVIČIĆ
Datum rođenja: 25.01.1965.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

GAŠPAR (Ljubo) PERICA
Datum rođenja: 06.04.1955.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

ANTE (Ivan) RAŽOV
Datum rođenja: 01.06.1955.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

MARKO (Grgo) ROGIĆ
Datum rođenja: 14.03.1959.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

BUDE (Vice) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 22.09.1959.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Benkovac
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

IVICA (Vice) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 31.10.1961.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

MILJENKO (Vice) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 12.02.1952.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Benkovac
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

ŠIME (Rade) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 19.02.1955.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

NEDJELJKO (Božo) ŠKARA
Datum rođenja: 12.02.1955.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

STANKO (Stojan) VICKOVIĆ
Datum rođenja: 27.10.1956.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja

CIVILI UBIJENI U ŠKABRNJI 18. i 19. studenog 1991.

IVAN – VICE (Šime) BABIĆ
Datum rođenja: 24.12.1941.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

GRGO (Tome) BILAVER
Datum rođenja: 16.02.1915.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

LUKA (Martin) BILAVER
Datum rođenja: 02.09.1899.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

PEKA (r. Tadić) BILAVER
Datum rođenja: 24.02.1927.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

ANA (r. Peraić) BRKIĆ
Datum rođenja: 25.04.1925.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Brkići

JOSO (Andrija) BRKIĆ
Datum rođenja: 15.02.1924.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

MARIJA (r. Jurjević) BRKIĆ
Datum rođenja: 13.05.1943.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

MARKO (Joso) BRKIĆ
Datum rođenja: 02.11.1943.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

MARIJA (r. Kalinić) DRAŽINA
Datum rođenja: 28.08.1920.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

JURE (Mate) ERLIĆ
Datum rođenja: 19.03.1925.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

DUMICA (r. Šikić) GOSPIĆ
Datum rođenja: 02.02.1916.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

LJUBOMIR (Nikola) IVKOVIĆ
Datum rođenja: 01.05.1912.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo-Mastelje

TEREŽA (r. Brzoja) IVKOVIĆ
Datum rođenja: 20.05.1920.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo-Mastelje

MARKO (Bare) IVKOVIĆ
Datum rođenja: 13.05.1907.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

ANICA (r. Šakić) JURIĆ
Datum rođenja: 26.09.1914.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

GRGO (Šime) JURIĆ
Datum rođenja: 17.02.1909.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

JELA (r. Vlasnović) JURIĆ
Datum rođenja: 12.02.1908.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

PETAR (Krševan) JURIĆ
Datum rođenja: 15.06.1936.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

ŠIMICA (r. Milković) JURJEVIĆ
Datum rođenja: 10.06.1913.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo

MIRKO – IVAN (Šime) KARDUM
Datum rođenja: 10.08.1919.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

JOSO (Šime) MILJANIĆ
Datum rođenja: 08.02.1928.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

NIKOLA – NIKO (Tome) PAVIČIĆ
Datum rođenja: 21.10.1922.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

PETAR (Marko) PAVIČIĆ
Datum rođenja: 19.10.1942.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

JOSIP (Ante) PERICA
Datum rođenja: 10.07.1934.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

LJUBO (Šime) PERICA
Datum rođenja: 19.09.1932.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

IVAN (Tomo) RAŽOV
Datum rođenja: 22.07.1927.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

JELA (r. Miljanić) RAŽOV
Datum rođenja: 07.05.1906.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ražovi

ŠIME (Božo) RAŽOV
Datum rođenja: 29.03.1938.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ražovi

KATA (r. Ražov) ROGIĆ
Datum rođenja: 24.12.1932.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

NIKOLA (Niko) ROGIĆ
Datum rođenja: 01.01.1930.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

PETAR (Petar) ROGIĆ
Datum rođenja: 05.06.1930.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Benkovac

GRGICA (r. Bučić) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 24.02.1903.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

KRSTO (Ivan) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 01.04.1927.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

LUCA (r. Kulaš) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 07.12.1922.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

RADE (Šime) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 02.01.1931.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

VICE (Ivan) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 30.04.1933.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

PERA (r. Lakić) ŠKARA
Datum rođenja: 16.05.1937.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Škare

PETAR (Jure) ŠKARA
Datum rođenja: 27.06.1928.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Škare

STANA (r. Ivaneža) VICKOVIĆ
Datum rođenja: 02.10.1936.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

MARA ŽILIĆ
Datum rođenja: 28.10.1915.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

MILKA (r. Jurić) ŽILIĆ
Datum rođenja: 26.02.1940.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

PAVICA (r. Lulić) ŽILIĆ
Datum rođenja: 05.09.1928.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

ROKO (Božo) ŽILIĆ
Datum rođenja: 09.08.1929.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

TADIJA (Šime) ŽILIĆ
Datum rođenja: 17.04.1928.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

MARKO (Marko) ŽUPAN
Datum rođenja: 14.09.1932.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

CIVILI UBIJENI I POGINULI U ŠKABRNJI IZ DRUGIH MJESTA

ŽELJKO (Ante) ĆURKOVIĆ
Datum rođenja: 07.03.1968.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela

LUKA ČIČAK
Datum rođenja: 1936.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar

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Komentari 8
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