Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru. Osuđen je zbog pokolja u Srebrenici. Svoj krvavi zanat ispekao je u Hrvatskoj
Ovo su ljudi koji su ubijeni 1991. u Škabrnji! Za taj zločin krvnik Mladić nikad nije odgovarao
Dan prije nego će krvnik Ratko mladić napasti Škabrnju, u svoj ratni dnevnik zapisao je zadatke. U dokumentima korištenima pred Haškim sudom zabilježena je njegova formulacija prema kojoj je 180. brigada trebala pomaknuti oklopni bateleur prema Škabrnji i Nadinu - "da se to zbriše". U istom kontekstu govori se o potrebi da se prostor Škabrnje i Nadina "očisti". Sljedećeg jutra započeo je napad.
U Škabrnju su 18. studenoga prodrle snage JNA, teritorijalne obrane i srpske paravojne formacije. Nakon topničkog i oklopnog napada uslijedili su zločini nad civilnim stanovništvom. Ljudi su izvlačeni iz kuća i skloništa te zlostavljani i ubijani iz neposredne blizine. Tog su dana pripadnici bivše JNA pod Mladićevim zapovjedništvom i srpskih paravojnih postrojbi ušli u Škabrnju, mučili i ubijali civile i 15 hrvatske vojnike.
Ovo je popis ljudi koje je ubio krvnik, a za taj zločin nije odgovarao.
- Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno je osudio Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Nažalost, Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za masakr u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde, koju i danas osjećaju obitelji žrtava Mladićevih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila - poručili su iz Ministarstva branitelja.
POGINULI BRANITELJI 18. i 19. studenog 1991.
VLADIMIR (Franjo) HORVAT
Datum rođenja: 06.12.1953.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
NEDILJKO (Andrija) IVKOVIĆ
Datum rođenja: 18.10.1952.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ivkovići
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
NEDILJKO (Ante) JURIĆ
Datum rođenja: 23.09.1955.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
SLAVKO (Joso) MILJANIĆ
Datum rođenja: 23.10.1956.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
MILE (Petar) PAVIČIĆ
Datum rođenja: 25.01.1965.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
GAŠPAR (Ljubo) PERICA
Datum rođenja: 06.04.1955.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
ANTE (Ivan) RAŽOV
Datum rođenja: 01.06.1955.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
MARKO (Grgo) ROGIĆ
Datum rođenja: 14.03.1959.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
BUDE (Vice) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 22.09.1959.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Benkovac
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
IVICA (Vice) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 31.10.1961.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
MILJENKO (Vice) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 12.02.1952.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Benkovac
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
ŠIME (Rade) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 19.02.1955.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
NEDJELJKO (Božo) ŠKARA
Datum rođenja: 12.02.1955.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
STANKO (Stojan) VICKOVIĆ
Datum rođenja: 27.10.1956.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
Postrojba: Samostalni bataljun Škabrnja
CIVILI UBIJENI U ŠKABRNJI 18. i 19. studenog 1991.
IVAN – VICE (Šime) BABIĆ
Datum rođenja: 24.12.1941.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
GRGO (Tome) BILAVER
Datum rođenja: 16.02.1915.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
LUKA (Martin) BILAVER
Datum rođenja: 02.09.1899.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
PEKA (r. Tadić) BILAVER
Datum rođenja: 24.02.1927.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
ANA (r. Peraić) BRKIĆ
Datum rođenja: 25.04.1925.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Brkići
JOSO (Andrija) BRKIĆ
Datum rođenja: 15.02.1924.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
MARIJA (r. Jurjević) BRKIĆ
Datum rođenja: 13.05.1943.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
MARKO (Joso) BRKIĆ
Datum rođenja: 02.11.1943.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
MARIJA (r. Kalinić) DRAŽINA
Datum rođenja: 28.08.1920.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
JURE (Mate) ERLIĆ
Datum rođenja: 19.03.1925.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
DUMICA (r. Šikić) GOSPIĆ
Datum rođenja: 02.02.1916.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
LJUBOMIR (Nikola) IVKOVIĆ
Datum rođenja: 01.05.1912.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo-Mastelje
TEREŽA (r. Brzoja) IVKOVIĆ
Datum rođenja: 20.05.1920.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo-Mastelje
MARKO (Bare) IVKOVIĆ
Datum rođenja: 13.05.1907.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
ANICA (r. Šakić) JURIĆ
Datum rođenja: 26.09.1914.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
GRGO (Šime) JURIĆ
Datum rođenja: 17.02.1909.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
JELA (r. Vlasnović) JURIĆ
Datum rođenja: 12.02.1908.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
PETAR (Krševan) JURIĆ
Datum rođenja: 15.06.1936.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
ŠIMICA (r. Milković) JURJEVIĆ
Datum rođenja: 10.06.1913.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Kutrovo
MIRKO – IVAN (Šime) KARDUM
Datum rođenja: 10.08.1919.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
JOSO (Šime) MILJANIĆ
Datum rođenja: 08.02.1928.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
NIKOLA – NIKO (Tome) PAVIČIĆ
Datum rođenja: 21.10.1922.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
PETAR (Marko) PAVIČIĆ
Datum rođenja: 19.10.1942.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
JOSIP (Ante) PERICA
Datum rođenja: 10.07.1934.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
LJUBO (Šime) PERICA
Datum rođenja: 19.09.1932.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
IVAN (Tomo) RAŽOV
Datum rođenja: 22.07.1927.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
JELA (r. Miljanić) RAŽOV
Datum rođenja: 07.05.1906.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ražovi
ŠIME (Božo) RAŽOV
Datum rođenja: 29.03.1938.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ražovi
KATA (r. Ražov) ROGIĆ
Datum rođenja: 24.12.1932.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
NIKOLA (Niko) ROGIĆ
Datum rođenja: 01.01.1930.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
PETAR (Petar) ROGIĆ
Datum rođenja: 05.06.1930.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Benkovac
GRGICA (r. Bučić) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 24.02.1903.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
KRSTO (Ivan) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 01.04.1927.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
LUCA (r. Kulaš) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 07.12.1922.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
RADE (Šime) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 02.01.1931.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
VICE (Ivan) ŠEGARIĆ
Datum rođenja: 30.04.1933.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
PERA (r. Lakić) ŠKARA
Datum rođenja: 16.05.1937.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Škare
PETAR (Jure) ŠKARA
Datum rođenja: 27.06.1928.
Datum pogibije: 19.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Škare
STANA (r. Ivaneža) VICKOVIĆ
Datum rođenja: 02.10.1936.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
MARA ŽILIĆ
Datum rođenja: 28.10.1915.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
MILKA (r. Jurić) ŽILIĆ
Datum rođenja: 26.02.1940.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
PAVICA (r. Lulić) ŽILIĆ
Datum rođenja: 05.09.1928.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
ROKO (Božo) ŽILIĆ
Datum rođenja: 09.08.1929.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
TADIJA (Šime) ŽILIĆ
Datum rođenja: 17.04.1928.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
MARKO (Marko) ŽUPAN
Datum rođenja: 14.09.1932.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
CIVILI UBIJENI I POGINULI U ŠKABRNJI IZ DRUGIH MJESTA
ŽELJKO (Ante) ĆURKOVIĆ
Datum rođenja: 07.03.1968.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, centar sela
LUKA ČIČAK
Datum rođenja: 1936.
Datum pogibije: 18.11.1991.
Mjesto stradanja: Škabrnja, Ambar
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