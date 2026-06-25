Ovo su najsmrtonosniji potresi u ljudskoj povijesti: Nestali su gradovi i stotine tisuća ljudi

Građani diljem Venezuele jutros su se probudili okruženi ruševinama i spasiocima koji neumoljivo traže unesrećene i zarobljene ispod brojnih ruševina. Dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila su Venezuelu, a do sada je više od 100 ljudi poginulo, a gotovo 10.000 je nestalih.

I dok se sa strepnjom čeka svaki idući izvještaj o stradalima, prisjetimo se nekih ranijih, još gorih potresa u kojima su se stradali brojali u stotinama tisuća.

Shaanxi, Kina (1556.)

Najsmrtonosniji potres za koji čovječanstvo zna dogodio se 23. siječnja 1556. godine u kineskoj provinciji Shaanxi. Procjenjuje se da je magnituda bila oko 8, no katastrofalne posljedice proizašle su iz specifičnih uvjeta. Većina stanovništva živjela je u "yaodonzima", umjetnim špiljama iskopanim u mekom tlu koje se pod udarom urušilo, živu zakopavši svoje stanovnike. Procjenjuje se da je život izgubilo nevjerojatnih 830.000 ljudi. Neki izvori navode da je oko 100.000 ljudi poginulo izravno, a ostali od gladi i bolesti koje su uslijedile. U nekim je okruzima uništeno i do 60 posto populacije.

Haiti (2010.)

Katastrofalan potres magnitude 7,0 pogodio je Haiti 12. siječnja 2010., s epicentrom u blizini gusto naseljenog glavnog grada Port-au-Princea. Zbog loše infrastrukture i siromaštva, posljedice su bile stravične. Procjene o broju žrtava drastično variraju: haićanska vlada navodi brojku od 316.000, dok drugi izvori, poput Ujedinjenih naroda, govore o oko 222.500 žrtava. Potres je ostavio više od 1,5 milijuna ljudi bez domova i uništio ključnu infrastrukturu, gurnuvši zemlju u još dublju humanitarnu krizu, koju je dodatno pogoršala kasnija epidemija kolere.

Tangshan, Kina (1976.)

U ranim jutarnjim satima 28. srpnja 1976., snažan potres magnitude 7,6 pogodio je Tangshan, industrijski grad s više od milijun stanovnika. Većina ih je spavala kada je udar gotovo sravnio grad sa zemljom. Službeni kineski podaci govore o 242.000 poginulih, no mnogi zapadni stručnjaci procjenjuju da je stvarni broj bio znatno veći, krećući se do 655.000. Golemom broju žrtava pridonijela je izrazito loša kvaliteta gradnje, jer su se nearmirane zidane zgrade urušile poput kula od karata. Potres u Tangshanu postao je tragičan simbol razaranja 20. stoljeća.

Gansu, Kina (1920.)

U regiji Gansu u Kini, 16. prosinca 1920. godine, dogodio se potres magnitude 7,8, poznat i kao potres u Haiyuanu. Iako magnituda nije bila rekordna, posljedice su bile kataklizmične zbog geoloških karakteristika područja. Podrhtavanje je pokrenulo golema klizišta lesnog tla koja su doslovno žive zakopala čitava sela. Procjenjuje se da je poginulo više od 200.000 ljudi, mnogi od njih u klizištima ili od hladnoće koja je uslijedila. Ova katastrofa jedan je od najgorih primjera kako geologija može višestruko pojačati razornu moć potresa.

Sumatra, Indonezija (2004.)

Na drugi dan Božića 2004. dogodio se jedan od najsnažnijih zabilježenih potresa, magnitude između 9,1 i 9,3. Epicentar mu je bio pod morem uz obalu Sumatre. Podrhtavanje je izazvalo gigantski tsunami čiji su valovi, visoki i do 30 metara, putovali preko Indijskog oceana. Smrt i razaranje pogodili su obale 14 zemalja. Ukupan broj poginulih i nestalih procjenjuje se na oko 227.898, što ga čini jednom od najsmrtonosnijih prirodnih katastrofa Najteže je pogođena Indonezija, a katastrofa je potaknula uspostavu globalnog sustava za rano upozoravanje.

Tabriz, Iran (1780.)

Dana 8. siječnja 1780. godine, katastrofalan potres procijenjene magnitude 7,4 pogodio je Tabriz, jedan od ključnih gradova tadašnje Perzije. Potres je gotovo u potpunosti uništio grad i uzrokovao smrt, prema nekim procjenama, i do 200.000 ljudi, iako se precizne brojke razlikuju. Uništeni su brojni povijesni spomenici i važne građevine. Ovaj događaj smatra se jednim od najsmrtonosnijih potresa u povijesti Irana, ostavivši dubok trag na jednom od najstarijih gradova u regiji.

Ašgabat, Turkmenistan (1948.)

U noći 6. listopada 1948., potres magnitude 7,3 gotovo je u potpunosti uništio Ašgabat, glavni grad tadašnje Turkmenske SSR. Zbog sovjetske cenzure, razmjeri katastrofe desetljećima su bili skriveni od svijeta. Moderne procjene govore o oko 110.000 žrtava, što je u to vrijeme bio ogroman postotak stanovništva grada. Gotovo sve zgrade u gradu su se srušile, a tragedija je ostala jedna od najsmrtonosnijih u 20. stoljeću, iako dugo prešućivana na Zapadu.

*uz korištenje AI-ja

