Ovo su najšokantniji trenuci svjedočenja Faucija u Senatu

Dr. Anthony Fauci, bivši čelnik Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID), šokirao je republikanske senatore kada je na početku saslušanja pred Kongresom odbio odgovarati na pitanja o pandemiji bolesti COVID-19, pozivajući se na svoje pravo iz Petog amandmana. Unatoč tome, tijekom gotovo četverosatnog saslušanja pred Odborom za domovinsku sigurnost Senata, republikanci predvođeni predsjednikom Odbora Random Paulom tražili su odgovore o podrijetlu pandemije i nedosljednostima u njegovim izjavama, dok su demokrati postupak nazivali pristranim. Napetost je dodatno rasla zbog nedavnog objavljivanja Faucijeva dnevnika i pomilovanja koje mu je početkom 2025. dodijelio bivši predsjednik Joe Biden.

Fauci se 111 puta pozvao na Peti amandman

Fauci se pozvao na Peti amandman najmanje 111 puta na pitanja koja su trebala otkriti ključne informacije o podrijetlu pandemije COVID-19 i američkom financiranju istraživanja "povećanja funkcije" (gain-of-function) u Kini. U jednom zapanjujućem primjeru, Paul je pitao Faucija je li CIA ikada financirala NIAID, prije nego što je kasnije tijekom saslušanja otkrio da je došao do dokumenata koji opisuju sporazum o potrošnji između agencija.

Slično tome, Fauci je izbjegao pitanja o svom bivšem višem savjetniku Davidu Morensu, koji je optužen i u svibnju se izjasnio da nije kriv za skrivanje i uništavanje saveznih zapisa. Pitanja su se odnosila i na to je li se Fauci bavio izbjegavanjem evidentiranja koristeći osobni mobitel i e-mail adresu za skrivanje informacija.

‌- Naša istraga otkriva da je vaša pomoćnica marljivo izvijestila da je 2024. izbrisala tone e-mailova. Vi ste svjedočili da niste brisali savezne zapise. Tko govori istinu? - pitao je Paul u jednom trenutku.

‌- Drugog veljače 2020. - dodao je, citirajući razmjenu e-mailova - ‌rekli ste Francisu Collinsu: "Molim te, izbriši ovaj e-mail nakon što ga pročitaš." -

Paul izbacio Faucijeva odvjetnika iz dvorane

Predsjednik Odbora Rand Paul naredio je policiji američkog Kapitola da isprati Faucijeva odvjetnika, Davida Schertlera, iz dvorane za saslušanje nakon napete razmjene koja se dogodila nakon nešto više od pola sata ispitivanja. Nije jasno je li Schertler namjeravao čitati iz pisma koje je prošlog mjeseca poslao Paulu, a koje je kasnije spomenuo senator Richard Blumenthal, ali je više puta pokušao upasti u riječ, no predsjednik ga je nadglasao. Schertlerovo pismo spominjalo je brojne Paulove javne prijetnje da će Faucija strpati u zatvor.

‌- Rekao sam svoje - poručio je Schertler Paulu.

Paul je uzvratio:

‌- Ovako Anthony Fauci želi ostati zapamćen: po odvjetniku koji ne poštuje pravila. Tako želite da vas pamte, i to ćete i dobiti. -

‌- Biste li mi dopustili da dam kratku izjavu? - upitao je Schertler.

‌- Nemate riječ, gospodine - rekao je Paul. ‌- Osiguranje, molim vas, udaljite ga iz prostorije. -

Schertler je istaknuti odvjetnik koji je prethodno zastupao liječnika Joea Bidena i bivšeg senatora Boba Menendeza.

Republikanci se obrušili na Faucija zbog pandemijskih neuspjeha

Nekoliko republikanskih senatora iskoristilo je svoje vrijeme za ispitivanje kako bi napali Faucija zbog pandemijskih politika koje su naštetile Amerikancima, zatvorile škole ili u nekim slučajevima dovele do uhićenja.

"Tko ste vi, kvragu, mislili da jeste?"

‌- Jedna majka u Ohiju, tijekom vrhunca pandemije koronavirusa, odlučila je otići na utakmicu srednjoškolskog footballa za svog sina. Nisu puno izlazili - ispričao je senator Bernie Moreno. ‌- Sjedili su sami, daleko od svih ostalih, samo majka, otac i nekoliko djece. Nisu smatrali da trebaju nositi maske jer je to bilo glupo, bili su na otvorenom. -

‌- Izvukli su ih s tog stadiona i uhitili - bjesnio je Moreno.

‌- Kad je ta priča objavljena, rekao sam sebi da ne mogu stajati po strani i gledati kako se to događa. Prije otprilike šest godina odlučio sam odustati od svojih poslova, sve ih prodati i kandidirati se za ured, za Senat Sjedinjenih Država. Evo me, šest godina kasnije, sjedim ispred vas i pitam, tko ste vi, kvragu, mislili da jeste da to radite? -

Dnevnik kao dokaz preporuke za "lockdown"

Senatorica Ashley Moody također je skrenula pozornost na ulomke iz Faucijevih nedavno objavljenih NIAID dnevnika, za koje je on u uvodnoj izjavi potvrdio da su autentični. Dnevnici su pokazali da je javnozdravstveni dužnosnik znao da je zagovarao "lockdowne", iako je to javno poricao.

"'Razgovarao sam s Billom de Blasiom, gradonačelnikom New Yorka, i uvjerio ga, na temelju onoga što sam javno govorio i našeg večerašnjeg razgovora, da zatvori škole u New Yorku. On je to već odlučio na temelju onoga što sam govorio na TV-u. Nastavio sam mu govoriti da bi trebao zatvoriti barove i restorane u New Yorku, a on je rekao da će to učiniti na temelju moje preporuke’", citirala je Moody iz dnevnika.

‌- Čak ste rekli da ste predsjedniku rekli da bismo trebali zatvoriti cijelu zemlju - dodala je. ‌- Dr. Fauci, kako usklađujete javno govorenje američkom narodu da niste preporučili zatvaranje ičega sa svojim vlastitim dnevničkim zapisom, vođenim na opremi savezne vlade, u kojem stoji da je vaša preporuka uvjerila gradonačelnika i predsjednika da uvedu ‘lockdown’? -

Optužbe za korištenje osoblja pri traženju milijunskih nagrada

Senator Josh Hawley optužio je Faucija da je nezakonito koristio svoje osoblje za traženje novčanih nagrada dok je bio ravnatelj NIAID-a.

‌- Koristili ste savezne zaposlenike, novcem poreznih obveznika, da se prijavljujete i tražite novčane nagrade za vas osobno, novčane nagrade u ukupnom iznosu većem od milijun dolara - prekorio je Hawley Faucija.

‌- Osim nagrade Dan David, tu su i Partnership for Public Service, Adelson Prize, Smithsonian Award, nagrada Nacionalne akademije medicine, nagrada CDC Foundation - dodao je Hawley.

‌- Zapravo, koristili ste osam različitih saveznih zaposlenika, na saveznom radnom vremenu, koristeći savezne resurse, da biste tražili novčane nagrade. Nije li to istina? - upitao je Hawley.

Fauci je odbio odgovoriti, pozivajući se na svoje pravo iz Petog amandmana.

Senatorica otkrila "odvratno" istraživanje na dijelovima tijela pobačenih beba

Senatorica Joni Ernst iz Iowe otkrila je da je Fauci odobrio korištenje "dijelova tijela pobačenih beba u istraživanjima na miševima".

‌- Istraživač koronavirusa dr. Ralph Baric, financiran od strane NIH-a, i njegovi kolege na UNC-u stavljali su dijelove jetre, timusa i komade pluća ljudskih fetusa koje su dobili od pobačenih, gotovo petomjesečnih ljudskih beba - rekla je Ernst. ‌- Stavili su te dijelove u svoje istraživačke miševe. Odvratno su ih nazvali ‘BLT-L’ miševi i napisali da su stvorili ‘sendvič od pobačenih dijelova tijela u miševima’. -

‌- Shvaćate, ljudi? BLT, BLT sendvič - naglasila je Ernst. ‌- Srećom, trenutni direktor NIH-a rekao je da toga više neće biti. Dr. Fauci, da ili ne? Mislite li da bi se ljudski pobačeni dijelovi trebali stavljati u miševe za istraživanje koronavirusa? - upitala je.

Fauci je ponovno odbio odgovoriti na pitanje.

*uz korištenje AI-ja