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NESLUŽBENE CIJENE

Ovo su nove cijene goriva?!

Piše Veronika Miloševski,
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Ovo su nove cijene goriva?!
Zagreb: Prijeti poskupljenje goriva, Vlada sazvala sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana

RTL Danas doznaje kakvo je stanje s cijenama goriva prema trenutačnim projekcijama. Ako vlada dodatno ne intervira, vozače bi od utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati sljedeće cijene:

Eurosuper 95: 1,76 eura po litri (poskupljenje od dva centa)

Eurodizel: 1,84 eura po litri (pojeftinjenje od sedam centi)

Plavi dizel: 1,42 eura po litri (pojeftinjenje od osam centi)

Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko vlada intervenirati.

Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.

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