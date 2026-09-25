Ovo su nove cijene goriva?!

RTL Danas doznaje kakvo je stanje s cijenama goriva prema trenutačnim projekcijama. Ako vlada dodatno ne intervira, vozače bi od utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati sljedeće cijene:

Eurosuper 95: 1,76 eura po litri (poskupljenje od dva centa)

Eurodizel: 1,84 eura po litri (pojeftinjenje od sedam centi)

Plavi dizel: 1,42 eura po litri (pojeftinjenje od osam centi)

Riječ je o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko vlada intervenirati.

Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici i službeno objaviti nove cijene goriva. Vlada od sada donosi uredbu s kojom regulira cijene goriva za narednih sedam dana.