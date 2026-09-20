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NOVO POSKUPLJENJE

OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela

Piše Antonela Šaponja,
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OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela
Ilustracija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Eurosuper će tako poskupjeti za jedan cent po litri, dok će cijena Eurodizela porasti za šest centi

Od utorka poskupljuju sve vrste goriva, a najviše će ponovno poskupjeti dizel. Prema informacijama RTL Danas iz izvora bliskih Vladi, litra Eurosupera stajat će 1,74 eura, dok će Eurodizel dosegnuti 1,91 euro.

Eurosuper će tako poskupjeti za jedan cent po litri, dok će cijena Eurodizela porasti za šest centi. Iako je to manje od ranije najavljivanih deset centi, dizel će i dalje dosegnuti rekordnu cijenu na hrvatskim benzinskim postajama. Prema RTL-u, rast cijene ublažen je Vladinom intervencijom u trošarine.

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Nove cijene još nisu službeno potvrđene. Vlada bi u ponedjeljak trebala održati telefonsku sjednicu, nakon koje će objaviti konačne cijene goriva koje će vrijediti od utorka 22. rujna.

Dosad su najviše maloprodajne cijene bile regulirane Vladinom formulom, uz ograničene premije i trošarine. Aktualne cijene, koje vrijede od 15. rujna, iznose 1,73 eura za benzin i 1,85 eura za dizel.

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Komentari 18
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