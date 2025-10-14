Saznajte rezultate Eurojackpot izvlačenja održanog 14. listopada 2025. godine za 82. kolo, uključujući izvučene brojeve, fond dobitaka i broj dobitnih listića...
JESTE LI POGODILI?
Ovo su rezultati EuroJackpota
Čitanje članka: < 1 min
U utorak, 14. listopada 2025. godine, održano je 82. kolo popularne europske lutrije Eurojackpot. Ljubitelji igara na sreću s nestrpljenjem su iščekivali rezultate, a sada donosimo sve važne informacije o ovom izvlačenju.
Izvučeni brojevi za 82. kolo su:
Glavni brojevi: 8, 12, 13, 49, 50
Dodatni brojevi: 2, 4
Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 661.618,80 eura, dok je fond dobitaka iznosio 330.809,40 eura. U izvlačenju je sudjelovalo ukupno 198.357 listića, od kojih je 11.007 bilo dobitnih.
Zahvaljujemo svim sudionicima na igranju i čestitamo sretnim dobitnicima. Sljedeće izvlačenje Eurojackpota donosi nove prilike za osvajanje atraktivnih nagrada.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku