Ovo su rezultati Eurojackpota

U utorak, 14. listopada 2025. godine, održano je 82. kolo popularne europske lutrije Eurojackpot. Ljubitelji igara na sreću s nestrpljenjem su iščekivali rezultate, a sada donosimo sve važne informacije o ovom izvlačenju.





Izvučeni brojevi za 82. kolo su:

Glavni brojevi: 8, 12, 13, 49, 50

Dodatni brojevi: 2, 4



Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 661.618,80 eura, dok je fond dobitaka iznosio 330.809,40 eura. U izvlačenju je sudjelovalo ukupno 198.357 listića, od kojih je 11.007 bilo dobitnih.



Zahvaljujemo svim sudionicima na igranju i čestitamo sretnim dobitnicima. Sljedeće izvlačenje Eurojackpota donosi nove prilike za osvajanje atraktivnih nagrada.