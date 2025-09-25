Obavijesti

News

POZNATI BROJEVI

Ovo su rezultati Loto 6 za 77. kolo: Provjerite svoje listiće!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo su rezultati Loto 6 za 77. kolo: Provjerite svoje listiće!
Foto: Hrvatska lutrija

Saznajte dobitne brojeve i statistiku za 77. kolo Loto 6 izvlačenja održanog 25. rujna 2025. godine

U četvrtak, 25. rujna 2025. godine, održano je 77. kolo popularne igre na sreću Loto 6. Izvlačenje je privuklo veliki broj igrača, a sada su poznati svi dobitni brojevi i statistike vezane uz ovo kolo. Dobitni brojevi za Loto 6 u 77. kolu su: 17, 31, 20, 32, 23, 2.

Dodatni broj: 11

Ukupna uplata za ovo kolo iznosila je 41.340,38 eura, dok je fond dobitaka dosegao 20.670,19 eura. U igri je sudjelovalo 36.229 listića, a čak 3.221 listić bio je dobitan.

Svim dobitnicima čestitamo, a ostalima želimo više sreće u sljedećim kolima. Provjerite svoje listiće i ne propustite priliku za osvajanje vrijednih nagrada u nadolazećim izvlačenjima Loto 6!
       
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

