Vedran Dragović, vlasnik restorana Lopoč iz Momića pokraj Metkovića u veljači 2019. godine boravio je u Zagrebu, pa je i navratio u bistro Deno, u vlasništvu Denisa Mohenskog.

Denis Mohenski, podsjećamo, kao jedan od "kraljeva Adventa", dakle, osoba od posebnog povjerenja gradonačelnika Milana Bandića za organiziranje unosnog posla zakupa kućica uhićen je pod sumnjom da je "skupljao" mito za gradonačelnika Bandića

Fotografiju na kojoj pozira s Mohenskim i 'ekipom' Dragović je objavio na svojoj Facebook stranici a tagirao je i Mohenskog, donosi net.hr

Tako je ta fotografija s nekoliko uzvanika završila i na Facebook profilu Mohenskog: Na fotografiji su i poznata TV lica, sportski voditelji s HRT-a, Drago Ćosić i Mićo Dušanović, Denis Mohenski, Dragović i još jedan gospodin.

Net.hr saznao je da je nepoznati gospodin s fotografije Igor Batković, šef Odjela za borbu protiv gospodarskog kriminala i zaštitu gospodarskog sustava u Sigurnosno-obavještajnoj zajednici, SOA-i, formalno zaposlen u MUP-u,

Već tada se govorilo o istrazi USKOK-a

Činjenica je da se o istrazi USKOK-a oko dodjele kućica na Adventu počelo govoriti tek u jesen 2019., dakle, nekoliko mjeseci nakon ugodnog druženja visokorangiranog djelatnika SOA-e s osobom koja je gospodarila jednim dijelom biznisa s kućicama, no, činjenica je da su oporbeni zastupnici u gradskoj skupštini, ali i mediji već mnogo ranije problematizirali Bandićev model oko zakupa kućica, te je neobično da je osoba koja bi se trebala boriti protiv gospodarskog kriminala jela u društvu osobe koja je u tom trenutku bila uključena u nesumnjivo netransparentan model zakupa i podzakupa kućica na Adventu.

Tvrtka Demo Rebus d.o.o., preko koje je Mohenski ušao u biznis zbog kojeg je sada uhićen, osnovana je 2016. godine i bilježila je vrtoglavi rast. No, sudeći prema bliskosti s fotografije, djelatnika SOA-e, Igora Batkovića, ništa od toga nije omelo u druženju s Mohenskim.

Na temelju fotografije bi se moglo zaključiti da su u prijateljskom odnosu, no, iako su novinari pokušali stupiti u kontakt s Igorom Batkovićem, i preko SOA-e i preko MUP-a, do zaključenja teksta nisu primili odgovore.

Pitali su i poznatog, danas umirovljenog sportskog komentatora, Miću Dušanovića, sjeća li se večere kada je nastala fotografija, no on je rekao da ne zna tko je točno bio u društvu Mohenskog, jer je u restoranu uvijek bilo mnogo osoba u njegovu krugu, a on, iako je Mohenskog poznavao dugi niz godina, jer se znao još s njegovim ocem, nikada s njime nije razgovarao o poslu.

- Drago Ćosić i ja smo godinama igrali zajedno tenis i jednom tjedno je bio običaj otići na grah ili neko drugo domaće jelo kod Dene. I to je sve. Vidio sam u njegovom krugu mnoge osobe, i poznate i nepoznate, ali mi smo se više nastojali držati – po strani - kazao je za Net.hr Mićo Dušanović.

Fotografija nedvosmisleno potvrđuje da je uhićeni Mohenski najmanje jednom kontaktirao s visokorangiranim djelatnikom SOA-e za područje gospodarskog kriminala, Igorom Batkovićem.

Odgovor iz SOA-e: Nismo u mogućnosti komentirati

Izgledaju dovoljno blisko da se s pravom postavlja pitanje kako je moguće da netko iz sustava koji bi trebao istraživati gospodarski kriminal tako prijateljuje s osobom koja je bila pod istragom, a sada je i uhićena zbog sumnje da je skupljala mito za gradonačelnika Milana Bandića.

Ovo je prvi put da je i fotografski zabilježeno da je jedan od Bandićevih ključnih ljudi za operaciju skupljanja novaca na Adventu, Denis Mohenski, blizak s pripadnikom tajne službe koja bi trebala bdjeti nad zaštitom gospodarskog sustava.

Nakon objave teksta stigao je i odgovor SOA-e iz koje kažu kako ne mogu ništa komentirati.

"Iz zakonskih i sigurnosnih razloga, nismo u mogućnosti komentirati Vaš upit. Sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu, SOA je dužna štititi identitet svojih zaposlenika, kao i podatke o svom postupanju", odgovorili su iz SOA-e na upit Net.hr-a.