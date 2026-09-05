Ovo su zahtjevi organizatora prosvjeda Vladi: Ukloniti 33.000 tone smeća u 3 mjeseca

Tijekom masovnog prosvjeda u Zagrebu, okupljenima se obratio Vjekoslav Bušić iz inicijative 'Gospić je naš dom' te iznio zahtjeve koje traže od Vlade.

Traže da Vlada u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije onečišćenih lokacija s jasnim i obvezujućim rokovima. Organizatori traže i da se 33.000 tona zakopanog otpada ukloni u roku od tri mjeseca.

Traže da se i lokacija Rakitovac uvrsti u Plan gospodarenja otpadom. Žele da na izradi plana dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika rade neovisni stručnjaci.

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Jedan od najbitnijih zahtjeva je privremena zabrana uvoza otpada u Hrvatsku, koja bi prema zahtjevu inicijative trebala odmah stupiti na snagu i ostati na snazi do daljnjega.

Zatražio je i da se prestane s praksom povremenog dodavanja crnih točaka u Plan gospodarenja otpadom. "U Plan gospodarenja otpadom treba pod hitno utvrditi sve crne točke koje u njemu još nisu, uvesti ih i napraviti plan sanacije s obvezujućim rokovima", dodao je.

Inicijativa traži da se za sve poznate crne točke odrede jasni rokovi za sanaciju, ali i financijski okviri potrebni za njihovo rješavanje. Bušić je upozorio i da postojeća legalna odlagališta često funkcioniraju polulegalno i predstavljaju opasnost.