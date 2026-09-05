Obavijesti

News

Komentari 5
EKOCID U LICI

Ovo su zahtjevi organizatora prosvjeda Vladi: Ukloniti 33.000 tone smeća u 3 mjeseca

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo su zahtjevi organizatora prosvjeda Vladi: Ukloniti 33.000 tone smeća u 3 mjeseca
15
Glavni trg u Zagrebu prepun prosvjednika zbog opasnog otpada u Lici | Foto: Marko Seper /PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jedan od najbitnijih zahtjeva je privremena zabrana uvoza otpada u Hrvatsku, koja bi prema zahtjevu inicijative trebala odmah stupiti na snagu i ostati na snazi do daljnjega

Tijekom masovnog prosvjeda u Zagrebu, okupljenima se obratio Vjekoslav Bušić iz inicijative 'Gospić je naš dom' te iznio zahtjeve koje traže od Vlade.

Traže da Vlada u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije onečišćenih lokacija s jasnim i obvezujućim rokovima. Organizatori traže i da se 33.000 tona zakopanog otpada ukloni u roku od tri mjeseca.

Traže da se i lokacija Rakitovac uvrsti u Plan gospodarenja otpadom. Žele da na izradi plana dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika rade neovisni stručnjaci. 

Pokretanje videa...

Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici VIDEO
Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici | Video: 24sata/pixsell

Jedan od najbitnijih zahtjeva je privremena zabrana uvoza otpada u Hrvatsku, koja bi prema zahtjevu inicijative trebala odmah stupiti na snagu i ostati na snazi do daljnjega.

Zatražio je i da se prestane s praksom povremenog dodavanja crnih točaka u Plan gospodarenja otpadom. "U Plan gospodarenja otpadom treba pod hitno utvrditi sve crne točke koje u njemu još nisu, uvesti ih i napraviti plan sanacije s obvezujućim rokovima", dodao je.

Inicijativa traži da se za sve poznate crne točke odrede jasni rokovi za sanaciju, ali i financijski okviri potrebni za njihovo rješavanje. Bušić je upozorio i da postojeća legalna odlagališta često funkcioniraju polulegalno i predstavljaju opasnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji

Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.
Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!
AFERA NA REBRU

Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!

Dr. Ivan Burcar dobio je prije godinu dana opomenu pred otkaz, a sad i otkaz. Medicinske sestre i tehničari koji su radili s njim za 24sata otkrivaju zašto su ga prijavili. S druge strane, dr. Burcar prijavio je KBC policiji
Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'
POGLEDAJTE SNIMKU

Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'

Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga - priča nam čitatelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026