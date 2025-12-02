Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Tražila sam hijaluron jer je razgradiv nakon šest mjeseci, a bez mog znanja i bez mog pristanka ubrizgano mi je nešto što nije razgradivo, što nisam htjela i na što nisam pristala, kaže nam žena u kasnim tridesetim godinama koja je 2017. godine došla estetskom kirurgu jer je htjela malo povećati usne.