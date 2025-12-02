Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu
Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' u kojoj žene dijele negativna iskustva nakon estetskih zahvata da objavljuju i dopuštaju članicama komentare u kojima kritiziraju njegov rad, no sud ga je odbio.
| Foto: Privatni album/
Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' u kojoj žene dijele negativna iskustva nakon estetskih zahvata da objavljuju i dopuštaju članicama komentare u kojima kritiziraju njegov rad, no sud ga je odbio. |
Foto: Privatni album/
Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' u kojoj žene dijele negativna iskustva nakon estetskih zahvata da objavljuju i dopuštaju članicama komentare u kojima kritiziraju njegov rad, no sud ga je odbio.
| Foto: Privatni album/
Županijski sud u Vukovaru potvrdio je rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koji je odbio prijedlog kirurga da se dvjema ženama zabrani bilo kakvo postupanje na društvenim mrežama i u medijima kojim se ugrožava njegov ugled, rad i dostojanstvo i to pod prijetnjom novčanom kaznom!
| Foto: Privani album
Kirurg je, navodi se u rješenju, u rujnu 2023. tužio administratorice smatrajući da su mu povrijedile ugled, čast i dostojanstvo te kako bi im sud naložio da ga prestanu uznemiravati putem društvenih mreža i medija.
| Foto: Privani album
Tražila sam hijaluron jer je razgradiv nakon šest mjeseci, a bez mog znanja i bez mog pristanka ubrizgano mi je nešto što nije razgradivo, što nisam htjela i na što nisam pristala, kaže nam žena u kasnim tridesetim godinama koja je 2017. godine došla estetskom kirurgu jer je htjela malo povećati usne.
Ožiljci su ih istraumatizirali...
| Foto: Privani album
Miletić im je na žalbe na zahvate prvo 'odgovarao' ignoriranjem, a potom zastrašivanjem i sudskim postupcima
| Foto: Privani album
Jednoj je ženi, priča nam, nakon Miletićeva zahvata lice toliko deformirano da ima atrofiju i druge zdravstvene probleme zbog kojih će morati na nekoliko operacija
Možda najgoru situaciju prošla je žena u poznijim godinama koja je samo htjela "popraviti podočnjake". - Radio je sve pod lokalnom anestezijom, kako me pikao s tim injekcijama tako sam vikala da boli. Četiri sata me držao pod lokalnom anestezijom. Kada sam došla kući, glava mi je bila duplo veća - traumatično se prisjeća pacijentica.
Hrvatska liječnička komora, kako neslužbeno doznajemo, izrekla je opomenu estetskom kirurgu dr. Matiji Miletiću jer je bez znanja i privole pacijentice objavio na Instagram i Facebooku profilu klinike MM Medestica njezino ime i prezime te fotografiju nakon zahvata.
- Jedan postupak je završen i to pomirbom, odnosno nije se išlo u dokazni postupak - kazali su nam njegovi odvjetnici.
Na istog se kirurga prije koju godinu požalila i Kristina Mandarina
Tada je objavila i fotografije nakon operacije
Htjela je da joj povisi obrve i blago ukosi oči
Rekla je kako je mačkasti pogled željela godinama
On je odgovorio da se nije pridržavala uputa te da je sljedeći dan otišla u reality show pa se rana raširila