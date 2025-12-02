Obavijesti

Galerija

Komentari 34
UNAKAZIO IH JE

Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu
Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna
Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' u kojoj žene dijele negativna iskustva nakon estetskih zahvata da objavljuju i dopuštaju članicama komentare u kojima kritiziraju njegov rad, no sud ga je odbio. | Foto: Privatni album/
1/18
Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' u kojoj žene dijele negativna iskustva nakon estetskih zahvata da objavljuju i dopuštaju članicama komentare u kojima kritiziraju njegov rad, no sud ga je odbio. | Foto: Privatni album/
Komentari 34

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025