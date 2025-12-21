Obavijesti

BOŽIĆNI ŠOPING

FOTO Ovog vikenda pada rekord blagdanske potrošnje, a ovako su jučer izgledale tržnice

Glavni razlog gužvi su pripreme za božićne i novogodišnje blagdane, a potrošače najviše zabrinjavaju visoke cijene
Zagreb: Blagdanska svakodnevica u središtu grada
Ovog vikenda tržnice u Zagreb, Rijeci i Splitu bile su prepune kupaca. Glavni razlog gužvi su pripreme za božićne i novogodišnje blagdane, a potrošače najviše zabrinjavaju visoke cijene | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ovog vikenda tržnice u Zagreb, Rijeci i Splitu bile su prepune kupaca. Glavni razlog gužvi su pripreme za božićne i novogodišnje blagdane, a potrošače najviše zabrinjavaju visoke cijene | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
