FOTO Ovog vikenda pada rekord blagdanske potrošnje, a ovako su jučer izgledale tržnice

Ovog vikenda tržnice u Zagreb, Rijeci i Splitu bile su prepune kupaca. Glavni razlog gužvi su pripreme za božićne i novogodišnje blagdane, a potrošače najviše zabrinjavaju visoke cijene
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Najtraženiji proizvodi su bakalar, purica, piletina, ali i meso poput teletine, janjetine i odojka. Cijene se kreću od 3,3 eura za piletinu, preko 11 eura za domaću puricu, do 20 eura za janjetinu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Povrće poput špinata i blitve stoji između 3 i 5 eura, dok krumpir ostaje oko 1,5 eura.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako su mnoge namirnice skuplje nego prethodnih godina, mnogi kupci ne žele smanjivati blagdanski stol, pa se očekuje rekordna potrošnja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prodavači primjećuju da ljudi prilagođavaju količine i biraju domaće proizvode. Poskupljenja najviše pogađaju samce i umirovljenike, koji čine značajan dio populacije.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Unatoč nezadovoljstvu zbog cijena, blagdanska kupovina i dalje je visoka, a mnogi kupci poručuju da je za njih važnije uživanje u praznicima nego ušteda.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tradicionalni hrvatski običaj da blagdanski stol bude bogat, uz bakalar, puricu i mesne delicije, i dalje se održava, unatoč rastu cijena i inflaciji.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
