Ozareni Trump: Posjet Britaniji jedna mi je od najvećih počasti

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da mu je njegov posjet Velikoj Britaniji bila "jedna od najvećih počasti" u životu, u govoru na večeri u dvorcu Windsor.

Donald Trump je istaknuo da je jedini američki predsjednik koji je dva puta posjetio tu državu, zadnji put 2019.

"To je zaista jedna od najvećih počasti u mojem životu", rekao je pred kraljem Charlesom III. i 160 uzvanika.

Predsjednik je ponovno spomenuo "vezu" između Britanije i SAD-a.

Govoreći o tim "posebnim odnosima" rekao je da s američkog stajališta riječ "poseban" "nije ni izbliza dovoljna".

Rekao je da dvije zemlje spaja niz stvari kao što su povijest, jezik i transcendentne veze kulture, tradicije, predaka i sudbine.

Kralj Karlo istaknuo je govoru na državnoj večeri u Windsoru, priređenoj u čast američkog predsjednika Trumpa, snažne veze između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

"Naši narodi su se borili i umirali zajedno za vrijednosti koje smatramo dragocjenim", rekao je kralj Charles i pohvalio Trumpovu posvećenost pronalaženju rješenja za "neke od najtežih sukoba u svijetu", prenio je BBC.

On je izrazio "veliko zadovoljstvo" što je imao priliku da u svoje ime i ime svoje supruge dočeka Trumpa i prvu damu SAD-a Melaniju Trump u dvorcu Windsor.

Kralj je ovu priliku označio kao "jedinstvenu" i "važnu", koja odražava čvrstu vezu između dviju zemalja.