Obavijesti

News

Komentari 0
TRUMPOV DAN IZ SNOVA

Ozareni Trump: Posjet Britaniji jedna mi je od najvećih počasti

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ozareni Trump: Posjet Britaniji jedna mi je od najvećih počasti
3
Foto: Phil Noble

Donald Trump je istaknuo da je jedini američki predsjednik koji je dva puta posjetio tu državu, zadnji put 2019.

 Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da mu je njegov posjet Velikoj Britaniji bila "jedna od najvećih počasti" u životu, u govoru na večeri u dvorcu Windsor.

Pokretanje videa...

Velika Britanija dočekala je Trumpa kao kralja! On i Charles uskočili u zlatnu kočiju 01:07
Velika Britanija dočekala je Trumpa kao kralja! On i Charles uskočili u zlatnu kočiju | Video: 24sata/Reuters

Donald Trump je istaknuo da je jedini američki predsjednik koji je dva puta posjetio tu državu, zadnji put 2019.

"To je zaista jedna od najvećih počasti u mojem životu", rekao je pred kraljem Charlesom III. i 160 uzvanika.

Predsjednik je ponovno spomenuo "vezu" između Britanije i SAD-a.

Govoreći o tim "posebnim odnosima" rekao je da s američkog stajališta riječ "poseban" "nije ni izbliza dovoljna".

U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Foto: Evan Vucci

Rekao je da dvije zemlje spaja niz stvari kao što su povijest, jezik i transcendentne veze kulture, tradicije, predaka i sudbine.

Kralj Karlo istaknuo je govoru na državnoj večeri u Windsoru, priređenoj u čast američkog predsjednika Trumpa, snažne veze između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

LONDON CALLING FOTO Demonstracije u Londonu zbog Trumpa: 'Migranti su dobrodošli, Donald Trump nije'
FOTO Demonstracije u Londonu zbog Trumpa: 'Migranti su dobrodošli, Donald Trump nije'

"Naši narodi su se borili i umirali zajedno za vrijednosti koje smatramo dragocjenim", rekao je kralj Charles i pohvalio Trumpovu posvećenost pronalaženju rješenja za "neke od najtežih sukoba u svijetu", prenio je BBC. 

On je izrazio "veliko zadovoljstvo" što je imao priliku da u svoje ime i ime svoje supruge dočeka Trumpa i prvu damu SAD-a Melaniju Trump u dvorcu Windsor. 

Kralj je ovu priliku označio kao "jedinstvenu" i "važnu", koja odražava čvrstu vezu između dviju zemalja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
CURE NOVI DETALJI

Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025