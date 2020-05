Ožiljci – zašto su silikonski preparati 'zlatni standard'?

Bez obzira kako ste ih stekli, na kojem dijelu tijela se nalaze i koliko su veliki, ožiljci predstavljaju zdravstveni i estetski izazov s kojim se nije uvijek lako nositi. Upravo zato donosimo kratki vodič o tome što su zapravo ožiljci, kako ih razlikovati i kako ih pravilno spriječiti i liječiti.

Koža kao najveći organ ljudskog tijelom u konstantnom je doticaju s okolišem, a jedna od njenih primarnih funkcija je zaštita organizma od štetnih vanjskih utjecaja. Vrlo brzo nakon oštećenja koža će započeti s kompleksnim i fascinantnim procesom cijeljenja rane, a ono se događa u nekoliko faza. U prvih 48 do 72 sata dogodit će se koagulacija i upalni odgovor. Između četvrtog i dvadeset prvog dana nakon ozljede nastupa proliferacijska faza, a nakon nje i faza remodeliranja i sazrijevanja koja traje čak do godinu dana nakon ozljede. Proces formiranja ožiljka traje i do 3 godine! U konačnici na mjestu ožiljka koža će imati znatno manju fleksibilnost i čvrstoću u odnosu na normalnu kožu.

Najčešći način nastanka ožiljaka su kirurški zahvati, ozljede ili opekline. Pritom u čak 30% slučajeva nastat će patološki ožiljci. Stručno ih se dijeli na hipertrofične ožiljke i keloide, a znanost je usmjerena upravo na prevenciju nastanka takvih 'problematičnih' slučajeva.

Foto: Shutterstock

Ako uzmemo u obzir navedeni podatak i činjenicu da svi ožiljci, a poglavito oni patološki, mogu rezultirati značajnim estetskim i funkcionalnim smetnjama te narušenom kvalitetom života, može se zaključiti da se radi o značajnom zdravstvenom problemu današnjice. Upravo je zato važno na vrijeme poduzeti sve mjere za prevenciju ožiljaka, a ukoliko oni i nastanu, pravovremeno ih početi liječiti u skladu s aktualnim terapijskim smjernicama.

Dobra je vijest da je prevencija hipertrofičnih ožiljaka i keloida moguća, a prema suvremenim međunarodnim smjernicama silikonski flasteri (pločice) i silikonski gelovi su prvi izbor i zlatni standard neinvazivne terapije. Učinkovitost silikonskih preparata utvrđena je kliničkim istraživanjima i to ne samo u smanjenju debljine ožiljka nego i smanjenju subjektivnih simptoma poput svrbeža. Ovi proizvodi smanjuju i omekšavaju ožiljke te značajno poboljšavaju njihov izgled, a neki od njih indicirani su i za korištenje kod djece.

Prevencija silikonskim gelovima i flasterima preporuča se svim bolesnicima, a valja ih početi primjenjivati nakon zacjeljivanja rane. To je obično dva tjedna nakon operacije ili traume te nastaviti još najmanje dva mjeseca. Silikonski flasteri se primjenjuju tijekom 12 do 24 sata dnevno, a barem jednom dnevno tretirano područje i silikonski flaster valja oprati vodom i blagim sapunom. Silikonski gelovi su pogodniji za primjenu na većim područjima, u blizini zglobova te u predjelu izloženih dijelova tijela kao što su lice i šake, a u toplijim klimatskim uvjetima im se također daje prednost pred silikonskim pločicama. Primjenjuju se dva puta dnevno ili jednom dnevno uz zamatanje. Silikonski gel se nanosi u tankom sloju na zahvaćeno područje gdje nakon sušenja ostaje prozirni, fleksibilni, vodootporni silikonski film. Četiri do osam tjedana nakon operacije ili traume ožiljak valja ponovno klinički procijeniti kako bi se odredila eventualna daljnja terapija.

Foto: Shutterstock

Budući da se osnova terapijskog pristupa ožiljcima nalazi upravo u njihovoj prevenciji dobro je znati koja se sve stanja mogu spriječiti uporabom silikonskih preparata. To su prije svega hipertrofični ožiljci koji mogu biti linearni, nastali kao posljedica kirurških zahvata ili ozljeda te opsežni ožiljci, primjerice nakon opeklina. Radi se o uzdignutim ožiljcima koji ne prelaze granice primarne traume, a mogu biti praćeni svrbežom te su rijetko bolni. Obično nastaju 3-4 mjeseca nakon kirurškog zahvata ili traume, a s vremenom pokazuju sklonost smanjivanju. Rjeđa je pak pojava keloida koji osim nakon traume mogu nastati i spontano. Keloidi su prema definiciji dobroćudni tumori jer svojim opsegom prelaze granice primarne traume. Mogu nastati i više mjeseci nakon operacije ili ozljede te, za razliku od hipertrofičnih ožiljka, nemaju sklonost spontanom povlačenju. Mogu biti bolni i praćeni svrbežom. Mjesta povećanog rizika za nastanak keloida uključuju prsa, ramena, gornji dio leđa, uške, stražnju stranu vrata i koljena.

Foto: Shutterstock

Iako mehanizam djelovanja silikonskih gelova i flastera u prevenciji i liječenju ožiljaka nije u potpunosti razjašnjen, danas se smatra kako se njihov učinak može objasniti smanjenjem transepidermalnog gubitka vode.

Silikonski preparati predstavljaju zlatni standard u liječenju ožiljaka, a mogu se nabaviti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama bez recepta. Prije korištenja se savjetujte s liječnikom i ljekarnikom i detaljno proučite uputstva.

