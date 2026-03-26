Ozlijeđen mornar na nosaču USS Abraham Lincoln! Nije povezano s iranskim napadom

Američki mornarički časnik ozlijeđen je na brodu USS Abraham Lincoln (CVN 72) dok je nosač zrakoplova 25. ožujka izvodio zračne operacije u Arapskom moru. Ozljeda nije povezana s borbom niti ugrožava život, objavila je 5. flota američke mornarice koja sudjeluje u ratu protiv Irana.

- Mornarički časnik prevezen je na kopno radi dodatne medicinske skrbi i nalazi se u stabilnom stanju. Okolnosti incidenta se istražuju. Abraham Lincoln borbena grupa nastavlja izvoditi udarne misije u sklopu operacije Epski bijes - objavili su.

Iranska državna televizija je u srijedu prenijela izjavu vojske u kojoj se tvrdi da je ispalila krstareće rakete na američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln.